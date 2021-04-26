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понедельник, 26 апреля 2021 12:08

"Раньше за месяц скупались на Пасху, а сейчас на рынке пусто"
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Десяток яиц на базаре стоит 35-40 грн. К середине мая цена снизится
Фото: Елена Луценко
Овощи за месяц подорожали на 3 грн. На Пасху цены вырастут еще на 2-3 грн.
За неделю до Пасхи на рынке почти пусто, покупателей мало
Овощи за месяц подорожали на 3 грн. На Пасху цены вырастут еще на 2-3 грн
Иван Холод на рынке торгует красной икрой и рыбными консервами

"Из-за карантина изменилось все. Транспорт не ездит, продаж нет. Мы каждый год подгадываем так, чтобы приготовить мяса копченого за две недели до Пасхи. Люди по-прежнему активно скупались уже за месяц до праздника ", - говорит Марина Григорьевна. Привезла продавать на Центральный рынок в Полтаве копчености, курятину из собственного хозяйства.

Полтава находится в красной зоне. Из-за карантина вещевой рынок закрыли, работают только продуктовые ряды. За неделю до Пасхи на рынке почти пусто, покупателей мало.

"Цены не изменились за этот месяц. К Пасхе не станем поднимать, потому что люди и так покупают мало. Нормальная выручка была только в выходные ", - отмечает Марина Григорьевна.

Подходит женщина, спрашивает цены. Рассматривает товар и идет дальше. Килограмм копченой курицы стоите 130 грн, мясной рулет - 250, грудинка - 200 грн.

"Вот такая торговля сейчас. Людям не до празднований. Ничего не берут на Пасху. Я к празднику начну готовиться за неделю. На столе будет буженина, домашняя колбаса, рулет куриный. Домашними колбасами занимается у нас бабушка, а все остальне я делаю сама. Копченая свинина, домашняя колбаса - все свое. Коптильню муж построил. В чистый четверг мама делает тесто, а я складываю в формы и пеку паски, крашу яйца. Помогать будет сынишка, ему три года, - продавщица улыбается и поправляет маску. - Будет зелени много, вино будем пить. Я на Пасху беру кагор. Муж пожарит шашлык. В церковь обязательно пойдем. У нас храм очень близко возле дома, людей всегда мало. В корзину ранее клали все. А сейчас только яйца, вино, соль, водичку и паску. То, что освящено, быстро должно быть съедено и ничего не остаться".

Лилия Мелешко из села Мачехи торгует овощами, яйцами и молоком. На деревянном прилавке лежит десяток яиц по 40 грн. Свеклу продает по 5 грн за штуку. Молоко предлагает по 55 грн за полторалитровую пластиковую бутылку.

"Лет 20 уже торгую на рынке, это моя работа. Пенсии не заработала. Держу корову. От свиней отказалась, потому что корма дорогие. Все домашнее продаю, хоть какая-то копейка. Муж постоянно мотается на заработки в Польшу. Пасху праздновать будем, только она в этом году будет печальная. В церковь не пойдем уже второй год, потому что карантин. Испеку пасочку, приедут дети. Зарежу петуха, докуплю еще магазинной колбасы палку. Ранее крутили домашнюю, пока свиней держали, а сейчас невесело все. Людей на рынке нету. Приходящие покупают мало. Экономят деньги, потому что кто знает чего ожидать. Чтобы ни стало хуже ", - говорит она.

В другом ряду продавщица громко ругается с покупателем.

На прилавке разложены тушки кур, на каждой стоит штамп лаборатории. Килограмм стоит 70-100 грн. Десяток яиц продают за 35 грн.

"Яйца подешевели, были по 40 гривен еще две недели назад. Причина - весна и куры стали лучше нестись. Может быть подорожания, если вырастет цена на корма ", - говорит неохотно, имени не называет.

Овощи за месяц подорожали на 3 грн. На Пасху продавцы собираются повысить цены еще на 2-3 грн.

"Из-за карантина люди стали экономить на всем. Сейчас все хотят мелкое яблоко купить, а раньше покупали и не смотрели. Хорошую редиску по 32 не берут, хотят по 25. На мясе так же. Приходят бабушки и покупают обрезки, кости. Говорят, что собаке берут. А ясно и так, что они покупают их себе. Те, кто работают, более или менее скупаются. Из овощей больше всего берут картофель. Огурцов - по 2-3 штуки, не серьезно, - говорит продавец Али Хусейнов.

Между торговыми рядами ходит пенсионерка Анна Харченко. В руках держит пустую клетчатую сумку.

"Понемногу готовлюсь к Пасхе. Собираю корзину, но не очень богатую. Положу яйца, паску, колбаску. Как заплатила коммунальные, то ничего не осталось. В прошлом году дочь мне принесла домашнюю колбаску. Паски давно уже не пеку, куплю. В субботу перед Пасхой свячу всегда. Стою всю ночь на литургии и обычно причащаюсь на этот день. В прошлом году тоже ходила в храм. Людей пускали, была дистанция, все в масках. Кто хотел, пришёл и посвятил. У меня приятельница не выходит из дома. Сиделка возле нее. Заболела тяжелой болезнью. А я всю зиму на реку купаться ходила. Радуюсь тому, што Бог дает. И так уже 25 лет моржую, как на пенсию вышла", - говорит Анна Михайловна.

"Покупают мало, потому что люди не могут добраться на рынок. Даже месяц назад было веселее. На всем понемногу экономят. Мы можем только коммуналку платить. Я сам получаю субсидию. Небольшая сумма, гривен 700. Слышал, что теперь будут и депозиты считать. Если человек за свою жизнь заработала там какую-то копейку и положил в банк, то это его деньги. А депозиты сейчас в Приватбанке на доллары - 0,01 десятая процента. Вы кладете 500 долларов и получаете 1 гривну прибыли ", - присоединяется к разговору Иван Холод. Торгует красной икрой и рыбными консервами.

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70-летняя Галина Дмитриевна продает фасоль по 15 грн за стакан.

"На фасоль в прошлом году был неурожай, поэтому ее нет в супермаркетах. Я выращиваю сама, имею город в Полтавской области. К Пасхе немного заработаю. Паски сама пеку, когда время есть. В церковь не пойду, потому карантин. Дома с мужем позавтракаем - вот и все празднования. На двух мало надо. Мясо уже купила и заморозила", - рассказывает пенсионерка.

У мясных рядовполтавчанка Людмила Крюкова общается с продавщицей свинины Валентиной Сисько.

"Зачем ездят по Полтаве пустые троллейбусы, если туда никого не пускают? Я вчера от центра к 5-й школе шла пешком. Проехало 7 троллейбусов и все пустые. Только водитель и кондуктор катаются. У меня пенсия 1700 Я проживу? Проработала 30 лет, а даже прокормиться не смогу. Не говоря о том, что я квартплату должна заплатить. Субсидии у меня нет, потому что дети и внуки прописаны. Никто мне не помогает, у каждого семья. Скоро Пасха, а Бог его знает, как праздновать. Пасок напеку, если дети привезут муку и все, что надо. Постараемся на стол накрыть, как всегда. Сейчас во всем себе отказываем. Одежду не покупаю. Обхожусь без мяса, и поста не надо ", - говорит Людмила Васильевна.

"Плачем здесь такими слезами, потому что людей нет, - перекладывает куски мяса Валентина Ивановна. - Мясо подешевело. Свинина у меня от 100 гривен, балычок 120. Раньше хоть сало было дороже, а теперь и оно упало в цене. Перед праздниками люди в основном берут ошейки. Пенсионерки покупают косточки борщ и сало дешевое. Есть по 60, 35 и 25 гривен "

Зелень подорожала на 15% за последний месяц. Пучок петрушки и укропа стоит 20 грн, лук - 15 грн, салаты - 20 грн, руккола, кинза - 30-35 грн, чеснок - 20 грн за 100 г.

"Это сезонное подорожание, ведь потребность людей возросла. Это уже украинская идет зелень, а не Турция и Азербайджан. Теплицы дают дороже и мы продаем по более высоким ценам. Полтавсий только лук, а все остальное - Запорожская область, Херсонская. Такая цена продержится до середины мая. Далее начнет падать, будет поджимать наша зелень. Людей стало меньше через эти перипетии с коронавирусом. Трудно добраться из районов. У меня постоянные покупатели которые были, те и остались ", - рассказывает предприниматель Сергей Луговой.

Продавщица Ирина Нарижняк раскладывает овощи на прилавке. Болгарский перец стоит 100 грн / кг, капуста молодая - 40 грн, лук - 80. Укроп и петрушка - 150 грн/кг, горький перец - 200, картофель молодой — 50. Клубнику предлагают по 200 грн.

"Люди почти не ходят, потому что денег нет. Все ухудшилось год назад, как начался карантин. Продажи упали процентов на 80%. За месяц цены на фрукты не изменились. Скоро они начнут дешеветь. Карантин сказался на всех, но Пасха - это такой праздник, что люди все равно готовятся и будут праздновать как следует ", - говорит Ирина.

Главной угрозой украинцев считают бедность, по результатам опроса Украинской социологической группы. 51,4% беспокоит высокая стоимость продуктов и коммунальных услуг. Доходы 50,9% граждан уменьшились из-за эпидемии коронавируса.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО
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