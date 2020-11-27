Раде передали проект госбюджета на 2021 год

Госбюджет на 2021 год поступил на рассмотрение во втором чтении. Фото: glavcom.ua

Верховная Рада уже получила на рассмотрение доработанный ко второму чтению проект Государственного бюджета на следующий год. Правда текст документа пока отсутствует на сайте.

Проект Государственного бюджета-2021 ко второму чтению в Верховной Раде одобрило правительство на заседании 26 ноября. Министр здравоохранения Максим Степанов воздержался при голосовании, указывают на сайте парламента.

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По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в доработанном бюджете предусмотрены доходы в сумме 1 трлн 92 млрд грн, а расходы - в сумме 1 трлн 328 млрд грн. Не предвидится увеличение налогов для бизнеса и одновременно повышается финансирование социальной сферы, медицины, а также предоставляется поддержка предпринимателям, которые пострадали от пандемии.

Переговоры с МВФ относительно основных параметров проекта госбюджета на 2021 год успешно завершили. Этот шаг был одной из главных предпосылок для начала 1-го просмотра совместной с МВФ программы Stand-by для Украины, определения даты визита миссии Европейского департамента МВФ и получения очередного транша.