Рада усилила защиту безработных и работодателей на период карантина

 
Ексклюзивы
1/5
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 252
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
1 Просмотров: 4482
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
1 Просмотров: 522
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
Просмотров: 261
С вакциной от коронавируса не надейтесь на чудо - Ковтонюк
С вакциной от коронавируса не надейтесь на чудо - Ковтонюк
Просмотров: 198
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Просмотров: 243
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Просмотров: 2043
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
1 Просмотров: 801
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Просмотров: 819
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Просмотров: 2700
Фото
Все фото
10
4
9
9
6
Старую одежду переделывают на коврики и сумки
Старую одежду переделывают на коврики и сумки
Укрзализныця меняет цвет вагонов
Укрзализныця меняет цвет вагонов
Киевлянин придумал доставку &quot;выходного дня&quot;
Киевлянин придумал доставку "выходного дня"
Куриные бедра продают по 20 гривен
Куриные бедра продают по 20 гривен
Эмигрантам, знающим язык, больше платят за работу
Эмигрантам, знающим язык, больше платят за работу
Видео
Все видео
Зеленский обещает помощь ФЛП и работникам
Зеленский обещает помощь ФЛП и работникам
"Одолею все вирусы и бактерии, которые вредят Украине много лет" - Зеленский записал видео
"Одолею все вирусы и бактерии, которые вредят Украине много лет" - Зеленский записал видео
Как зарегистрировать новорожденного онлайн: видеоинструкция
Как зарегистрировать новорожденного онлайн: видеоинструкция
Столкновения под Радой: требуют отложить обязательные кассовые аппараты для ФЛП
Столкновения под Радой: требуют отложить обязательные кассовые аппараты для ФЛП
Выборы прошли, пояса ослабили: правительство отменило ограничения на высокие зарплаты топ-менеджеров
Выборы прошли, пояса ослабили: правительство отменило ограничения на высокие зарплаты топ-менеджеров
Интервью
1/5
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 252
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
Просмотров: 180
Среди нардепов есть консенсус по декларированию. Оно им, как кость в горле
Среди нардепов есть консенсус по декларированию. Оно им, как кость в горле
Просмотров: 432
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
1 Просмотров: 4482
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
1 Просмотров: 522
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
02 декабря 2020
Просмотров: 99
Експеримент
Подруга навчається на психолога. Для дипломної затіяла експеримент. У групах Viber публікує вигадане оголошення: "На вулиці Польовій знайдено ...
среда, 02 декабря 2020 18:15

Рада усилила защиту безработных и работодателей на период карантина

  Комментировать
Рада усилила защиту безработных и работодателей на период карантина
Речь идет о предоставлении поддержки не только в период пандемии коронавируса, но и на время других карантинов. Фото: pexels.com

Верховная Рада приняла законопроект №3486, который усиливает защиту безработных, работников и работодателей на период действия карантина.

В Украине будут оказывать помощь по частичной безработице всем предприятиям, в том числе и большим, на время карантина. За соответствующий проект закона во 2-м чтении проголосовали 287 нардепов, рассказывает Obozrevatel.

Важно отметить, что речь идет о предоставлении поддержки не только в период пандемии коронавируса, но и на время других карантинов.

В документе прописаны сроки, в которые работодатели должны сообщать центру занятости о запланированном массовом высвобождении работников: не позднее чем за два месяца до увольнения и не позднее чем за 30 календарных дней до освобождения в случае, если это госслужащие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 8 тыс. грн для бизнеса: кто не получит помощь

Право на пособие на период карантина имеют все застрахованные лица, с которыми оформлены трудовые отношения. Также прописаны конкретные основания для получения предприятиями помощи по частичной безработице из-за остановки производства.

Кроме того, лицам, уволенным с военной службы после участия в проведении АТО/ООС, без условия установления инвалидности будут выдавать ваучеры для поддержания конкурентоспособности на рынке труда.

Размер выплат безработным зависит от страхового стажа, основания прекращения трудовых отношений и размера зарплаты перед увольнением.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Рада усилила защиту безработных и работодателей на период карантина». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
декабря

Женился за 4 ч. до штурма. 6 лет без Ивана Банеры

Миллионер притворялся бомжом, чтобы не платить налоги

Генпрокурору Венедиктовой осталось 30 дней на результат

Вывел на подиум мужчину в джинсах и без галстука - чем запомнился Версаче

Наркобарона застрелил снайпер

Мятежный полковник предотвратил ввода российских войск

Польша и Канада сделали заявление по Украине

Командиры украл казну й сбежал к врагу

Князь победил братьев и занял престол

Год назад обнаружили первый случай неизвестной пневмонии в Китае

Самое читаемое
Претендует на рекорд: модель с пышными формами позировала в самом маленьком бикини
Претендует на рекорд: модель с пышными формами позировала в самом маленьком бикини
11
 Просмотров: 38469
Нардепов поймали на интересном занятии в Раде
Нардепов поймали на интересном занятии в Раде 2 Просмотров: 29466
Появилась топлесс: британская топ-модель соблазнительно снялась в стрингах
Появилась топлесс: британская топ-модель соблазнительно снялась в стрингах
8
 Просмотров: 14409
&quot;Мур-мур, целовать тебя хочу, как в прошлый раз&quot; - женатый &quot;слуга&quot; переписывался с любовницей в Раде
"Мур-мур, целовать тебя хочу, как в прошлый раз" - женатый "слуга" переписывался с любовницей в Раде
5
 1 Просмотров: 10602
Российская модель зарезала мужа
Российская модель зарезала мужа 1 Просмотров: 8343
Экономика
НБУ планирует запуск собственной электронной валюты
НБУ планирует запуск собственной электронной валюты Просмотров: 81
Пенсии, медицина, образование: сколько на них хотят потратить в 2021 году
Пенсии, медицина, образование: сколько на них хотят потратить в 2021 году Просмотров: 126
Сравнили зарплаты женщин и мужчин: кто зарабатывает больше
Сравнили зарплаты женщин и мужчин: кто зарабатывает больше Просмотров: 81
ЕБА отозвала письмо с критикой "зеленой" металлургии от Комитета подконтрольного ДТЭК
ЕБА отозвала письмо с критикой "зеленой" металлургии от Комитета подконтрольного ДТЭК Просмотров: 27
Обновленный законопроект о кассовых аппаратах еще больше вредит бизнесу - ЕБА
Обновленный законопроект о кассовых аппаратах еще больше вредит бизнесу - ЕБА Просмотров: 180
Больше всего комментируют
8
"Новая проукраинская партия появиться до следующих выборов" - Игорь Лапин
3
На Едином казначейском счете осталось меньше 20 млрд грн
2
Иначе будет измена крупнейшего масштаба - Арахамия объяснил компромиссы относительно декларирования
2
Нардепов поймали на интересном занятии в Раде
1
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
Голосов: 25639
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть