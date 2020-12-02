Рада усилила защиту безработных и работодателей на период карантина

Речь идет о предоставлении поддержки не только в период пандемии коронавируса, но и на время других карантинов. Фото: pexels.com

Верховная Рада приняла законопроект №3486, который усиливает защиту безработных, работников и работодателей на период действия карантина.

В Украине будут оказывать помощь по частичной безработице всем предприятиям, в том числе и большим, на время карантина. За соответствующий проект закона во 2-м чтении проголосовали 287 нардепов, рассказывает Obozrevatel.

Важно отметить, что речь идет о предоставлении поддержки не только в период пандемии коронавируса, но и на время других карантинов.

В документе прописаны сроки, в которые работодатели должны сообщать центру занятости о запланированном массовом высвобождении работников: не позднее чем за два месяца до увольнения и не позднее чем за 30 календарных дней до освобождения в случае, если это госслужащие.

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Право на пособие на период карантина имеют все застрахованные лица, с которыми оформлены трудовые отношения. Также прописаны конкретные основания для получения предприятиями помощи по частичной безработице из-за остановки производства.

Кроме того, лицам, уволенным с военной службы после участия в проведении АТО/ООС, без условия установления инвалидности будут выдавать ваучеры для поддержания конкурентоспособности на рынке труда.

Размер выплат безработным зависит от страхового стажа, основания прекращения трудовых отношений и размера зарплаты перед увольнением.