Рада сделала шаг к уменьшению штрафов работодателям

Законопроект приняли в 1-м чтении. Фото: КП

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, который уменьшает размер штрафов за нарушение работодателями трудового законодательства.

Законопроект №1233 с поправками к Кодексу поддержали 288 народных депутатов.

Проект закона в первом чтении поддержали 288 народных депутатов при необходимых 226 голосах.

"Мы предлагаем существенно сократить штрафы - со 100 минимальных зарплат до восьми, с десяти до двух и так далее. Законопроект маленький, он посвящен только сокращению штрафов и уменьшение давления на бизнес", - сказал глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики и автор законопроекта Данило Гетманцев.

Документ предлагает применять письменное предупреждение вместо наложения штрафа к работодателю, который впервые допустил работника к работе без трудового договора, оформил сотрудника на неполный рабочий день при том, что фактически он выполняет работу в течение полного дня, или выплатил зарплату без уплаты ЕСВ.

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При повторном нарушении работодателю предлагается применять штраф. Максимальный размер штрафа предлагается установить в восьмикратном размере до минимальной зарплаты вместо нынешних 100 минимальных зарплат.

Штраф за недопуск к проверке по вопросам законодательства о труде предлагается сократить с текущих 100 минимальных зарплат до восьми.

В Украине трудовое законодательство кардинально не меняли с советских времен. По сути, имеем коммунистический Трудовой кодекс, рассказал Gazeta.ua председатель Национального совета экономического развития Алексей Дорошенко.