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четверг, 17 февраля 2022 11:04

Рада ратифицировала соглашение об открытом небе с ЕС

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Рада ратифицировала соглашение об открытом небе с ЕС
Соглашение сделает билеты на рейсы в ЕС дешевле. Фото: Pexels

Верховная Рада ратифицировала соглашение с Евросоюзом об открытом небе.

За решение проголосовало 311 нардепов.

В рамках Совместного авиационного пространства уменьшится административная нагрузка на украинские авиакомпании.

Благодаря соглашению в Украину сможет зайти больше лоукостеров.

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В то же время Украина обязуется соблюдать европейские стандарты авиабезопасности. Договор касается пассажирских перевозок, грузовых и почтовых.

12 октября Украина и ЕС подписали соглашение о совместном авиационном пространстве. На подписании были: президент Владимир Зеленский, премьер Денис Шмыгаль, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, посол Словении в Украине Томаш Менцин. Также подписали соглашения об ассоциации Украины с европейской программой финансирования исследований и инноваций Horizon Europe и программой Creative Europe.

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17
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