Рада приняла выгодный легальным аграриям законопроект

Авторы законопроекта настаивают, что перерабатывающие предприятия смогут сэкономить 6% расходов при закупке продукции. Фото: pixabay.com

Парламент поддержал во 2-м чтении и в целом законопроект, которым предусматривается снижение ставки НДС с 20% до 14% для определенных сфер агросектора.

Документ поддержали 255 нардепов.

Законопроект устанавливает ставку налога на добавленную стоимость в 14% по операциям поставки и ввоза в Украину следующей сельхозпродукции: на крупный рогатый скот и живых свиней, цельное молоко, пшеницу, рожь, ячмень, овес, кукурузу, соевые бобы, сахарную свеклу, семена льна, сурепки, рапса, подсолнечника и других масличных культур.

Авторы законопроекта настаивают, что перерабатывающие предприятия смогут сэкономить 6% расходов при закупке продукции за счет меньших налоговых обязательств производителя. Произойдет детенизация аграрного производства, а бюджет получит существенные преимущества.

Единственные, кому предложенная модель невыгодна, - субъекты, работающие "в тени" и зарабатывающие на так называемых налоговых "скручиваниях". По разным оценкам, они ежегодно обходятся госбюджету в среднем в 60 млрд грн.

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Законопроект №3656 был принят Верховной Радой в первом чтении 17 сентября 2020 года. Он направлен на поддержку легальных производителей и создает невыгодные условия для "теневиков" и "скрутчиков".