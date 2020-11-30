Рада планирует рассмотреть госбюджет-2021 на следующей неделе

Политик уточнил, что это, вероятно, будет внеочередное заседание по инициативе 150 народных депутатов. Фото: unsplash

Проект государственного бюджета на 2021 год в Верховной Раде планируют рассмотреть на внеочередном заседании на следующей неделе.

Об этом журналистам сказал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент "Укринформа".

"Бюджет решили рассматривать на следующей неделе. Я думаю, что он будет принят во втором чтении без таких существенных проблем", - сказал Арахамия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Переносят повышение минимальной зарплаты: назвали дату

Политик уточнил, что это, вероятно, будет внеочередное заседание по инициативе 150 народных депутатов.

Утвержденный Кабмином вариант госбюджета на 2021 год предусматривает уменьшение расходов на Министерство образования и науки, Минсоцполитики, а также повышение минималки в конце года.