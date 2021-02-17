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среда, 17 февраля 2021 16:17

Рада откладывает установку газовых счетчиков: назвали новый срок

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Рада откладывает установку газовых счетчиков: назвали новый срок
Cрок установки счетчиков газа для населения истек еще 1 января 2021 года. Фото: pexels.com

Верховная Рада приняла за основу законопроект №4248-1. Он предусматривает продление конечных сроков установления индивидуальных счетчиков для населения до 1 января 2023 года.

Cрок установки счетчиков газа для населения истек еще 1 января 2021 года. Основной и альтернативный законопроекты продлевают сроки установки газовых счетчиков, пишет УНН.

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"Принятие законопроекта предлагается с целью защиты прав потребителей об услугах поставки природного газа для приготовления пищи и устранить соответствующие риски отключения газа", - заявил во время представления законопроекта нардеп Сергей Гривко.

В документе указано, что отсутствие индивидуальных приборов учета газа и необоснованный уровень действующих норм потребления для людей, не имеющих счетчиков, не является мотивацией для реальной экономии ресурсов. Это приводит к убыткам всех субъектов хозяйствования.

Передавать показания счетчика нужно вашему облгазу. Поставщик газа не имеет права принимать показания счетчиков от абонентов.

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