Рада готовит новые штрафы для водителей

В Украине начнут наказывать за парковку на местах для людей с инвалидностью.

Автор: Елена Луценко Инспекторам по парковке предоставляется право наказывать нарушителей штрафами от 1020 до 1700 гривен

Рада приняла за основу законопроект №219. Он позволит штрафовать водителей, которые припарковывают машины на местах для людей с инвалидностью.

30 июня решение поддержали 298 депутатов.

Инспекторам по парковке предоставляется право наказывать нарушителей штрафами от 1020 до 1700 грн.

Будут наказывать водителей, которые останавливаются на местах с пометками соответствующими дорожными знаками или дорожной разметкой. На них разрешено стоянку только тех авто, которыми управляют водители с инвалидностью, или которые перевозят людей с инвалидностью.

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Документ вступит в силу после второго чтения и подписи президентом.

Киев разработал систему электронных сервисов оплаты за парковку. На базе сервиса "Киев Цифровой" заработает программа для автовладельцев и инспекторов парковки. Это позволит очистить улицы Киева от нелегальных парковщиков.