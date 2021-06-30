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среда, 30 июня 2021 14:12

Рада готовит новые штрафы для водителей

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В Украине начнут наказывать за парковку на местах для людей с инвалидностью.

Автор: Елена Луценко
  Инспекторам по парковке предоставляется право наказывать нарушителей штрафами от 1020 до 1700 гривен
Инспекторам по парковке предоставляется право наказывать нарушителей штрафами от 1020 до 1700 гривен

Рада приняла за основу законопроект №219. Он позволит штрафовать водителей, которые припарковывают машины на местах для людей с инвалидностью.

30 июня решение поддержали 298 депутатов.

Инспекторам по парковке предоставляется право наказывать нарушителей штрафами от 1020 до 1700 грн.

Будут наказывать водителей, которые останавливаются на местах с пометками соответствующими дорожными знаками или дорожной разметкой. На них разрешено стоянку только тех авто, которыми управляют водители с инвалидностью, или которые перевозят людей с инвалидностью.

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Документ вступит в силу после второго чтения и подписи президентом.

Киев разработал систему электронных сервисов оплаты за парковку. На базе сервиса "Киев Цифровой" заработает программа для автовладельцев и инспекторов парковки. Это позволит очистить улицы Киева от нелегальных парковщиков.

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Дата
30
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