Работы для украинцев за рубежом увеличилось: какие страны самые популярные

В начале лета на сайте Jooble было зафиксировано 6700 вакансий, связанных с трудоустройством в других странах pixabay.com

В начале лета на сайте Jooble было зафиксировано 6700 вакансий, связанных с трудоустройством в других странах. За месяц количество таких вакансий выросло до почти 8000.

По информации сайта Jooble, наибольший спрос на украинских специалистов остается в таких странах, как Польша (5526 вакансий), Чехия (263) и Германия (183).

"По данным Госстата, 42,7 процента украинцев зарабатывают около 200 долларов без учета налогов. Минимальная зарплата в Польше-600 евро. Только в 2019 году трудовые мигранты перечислили в Украину около 12 миллиардов долларов. Поэтому такая динамика вполне объяснима: люди едут за границу, чтобы обеспечить себя и свои семьи", - комментирует президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

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"Следует понимать, что, по данным социологических опросов, лишь 2,5 процента украинцев ищут работу за границей через интернет - большинство попадает в Польшу по рекомендациям друзей и знакомых - 69,5 процента", - добавляет он.

"Карантин уменьшил активность соискателей и работодателей. В частности, количество запросов от украинцев на работу за пределами страны с введением карантина в марте по июнь 2020 года уменьшилась на 60 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Сейчас мы видим постепенное восстановление активности", - комментируют в пресс-службе Jooble.

Заработки трудовых мигрантов в Польше сократились на 10%. В 1-м квартале этого года иностранцы в Польше заработали 5,6 млрд злотых, то есть на 660 млн злотых меньше, чем в предыдущем квартале.