Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников

Должникам по кредитам, которых преследуют коллекторы, надо обращаться в милицию. Фото: pexels.com

Нацбанк планирует создать реестр коллекторских компаний и установить требования к соблюдению ими этического поведения с должниками.

"Инициатива НБУ скорее будет иметь рекомендательный характер. Поэтому говорить об упорядочении этого рынка или применения санкций против коллекторских компаний - бесперспективно. В то же время Уголовный кодекс предусматривает ответственность за незаконное обращение кредиторов с должниками. Это статьи о вымогательстве и принуждении к выполнению гражданско-правовых обязанностей" , - рассказал Gazeta.ua адвокат Ростислав Кравец.

По его словам, должникам, которых преследуют коллекторы, надо обращаться в милицию. Правда чаще всего Служба безопасности или Нацполиция просто закрывает колл-центры, которые занимаются телефонным терроризмом.

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"Бывают случаи, когда коллекторы звонят соседям, родственникам должников. Говорят, что они поручители по кредиту и нужно уплатить долг. Это шантаж и вымогательство, ведь никто не может стать поручителем без личного согласия и подписи", - объясняет Кравец.

Чтобы решить проблему, необходимо урегулировать работу макрофинансовых организаций, которые выдают быстрые кредиты. Их доходность должна составлять не более 200%. Сегодня стартует с 500%, подытожил адвокат.

Национальный банк С 1 июля регулирует работу рынков небанковских услуг. Изменения связаны с принятием в сентябре 2019-го закона о "сплит". Это было одним из требований продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом.