Работодатель требует протестироваться на коронавирус: что делать

Прохождение ПЦР-теста должно происходить за счет работодателя. Фото: unsplash.com

У работников, которые вернулись из отпуска или больничного иногда могут требовать справку об отрицательном результате ПЦР-теста на COVID-19. Отказаться – невозможно, ведь работодатель угрожает недопуском на работу или увольнением.

Если в трудовом или коллективном договоре, который подписывал работник при приеме на работу, есть требование об обязательном прохождении ПЦР-тестирования после отпуска, больничного или по другим требованиям работодателя, это нормально, рассказывает Министерство юстиции в Facebook.

В случае, если тестирование не было предусмотрено договором, а работника отстраняют от работы из-за отсутствия ПЦР-теста - это нарушение законодательства. Важно отметить, что в случае настаивания работодателя - прохождение ПЦР-теста должно происходить за его счет.

Согласно статье 35-1 закона "О защите населения от инфекционных болезней", обязательное тестирование проводится для лиц, обращающихся за медицинской помощью с признаками СOVID-19, или для тех, кто имел установлен контакт с больным лицом.

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Независимо от того, имели ли они установленные контакты с больным на коронавирус, регулярное тестирование является обязательным для медицинских и других работников, которые работают в учреждениях, оказывающих помощь больным COVID-19, а также работников Национальной полиции и Национальной гвардии.

Альтернативой теста может стать справка от семейного врача об отсутствии заболевания. Но если работодатель настаивает на проведении ПЦР-теста, работник может просить его предоставить письменное требование об обязанности сделать такой тест. Этот документ станет основанием для обращения в суд и доказательством нарушения трудовых и гражданских прав работника.

Стоимость тестов на коронавирус в Украине завышена. Некоторые из них, несмотря на высокую цену, могут показывать ложные результаты.