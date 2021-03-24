Работники и наемные работники: кого коснется налоговая амнистия

Налоговую амнистию планируют провести с 1 июля 2021-го по 1 июля в 2022-го. Фото: unsplash

Налоговая амнистия заденет не только украинцев с высоким уровнем дохода.

Сам процесс планируют провести с 1 июля 2021-го по 1 июля 2022-го, пишет "Сегодня".

Среди тех, кому придется отчитаться о доходах и имуществе:

- предприниматели, которые не обложили налогами значительную часть своих доходов;

- наемные работники, получающие зарплаты в конвертах;

- украинцы, которые ездят на заработки за границу

- самозанятые лица;

- те, кто не зарегистрированы в качестве предпринимателей, но ведут предпринимательскую деятельность. Например, сдают квартиры в аренду.

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Предполагается, что после добровольного декларирования имущество, о котором станет известно налоговой по декларациям, будет считаться "стартовой базой". Каждый следующий год налоговики будут сравнивать стоимость приобретенного имущества и размер официальных доходов, с которых уплачены налоги.

Ранее в Верховной Раде включили в повестку дня законопроект №5153 о введении "нулевой" декларации для всех, кто хочет узаконить заработанные в тени активы. Для этого потребуется 1 раз подать декларацию.