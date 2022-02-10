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четверг, 10 февраля 2022 22:05

Работаем дальше без паники – реакция рынка на частичную "морскую блокаду" портов

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Из-за учений российского флота на шесть дней будет заблокировано движение судов в направлении украинских портов Азовского моря и затруднена работа остальных наших гаваней. Как реагируют участники рынка и почему призывают не паниковать

Если прочитать заголовки большинства украинских СМИ за 10 февраля, сложится впечатление, что все морские порты Украины попали в тотальную морскую блокаду. Впрочем, в действительно это не так. Заблокированы на времья учений будут только порты Азовского моря, составляющие не более 6% оборота наших морских гаваней. В то время как движение судов в направлении остальных портов, хотя и затруднено, но будет возможно.

10 февраля Администрация Морских Портов Украины (АМПУ) сообщила, что движение судов в направлении черноморских портов будет осуществляться с отклонением от рекомендованных путей, в обход зон проведения боевых стрельб, соответственно – с ограничениями по осадке судов.

"В настоящее время ограничения движения судов (в указанный период с 13 по 16 февраля) обрабатываются специалистами, а дополнительные разъяснения будут предоставлены в ближайшее время", - сказано в заявлении АМПУ.

Точных данных об актуальных глубинах в свободном коридоре вдоль берегов Одесской области от АМПУ пока не поступило, но участники рынка говорят о имеющихся в коридоре гарантированных 20 метрах.

Негативно это отразится на работе самого глубоководного порта Украины – Пивденного, где у отдельных причалов глубина достигает 21 метра. Очень вероятно, что возникнут пробки напротив Днестра, где проход глубинами 20 метров узок и имеет ширину 0,6 миль.

"Экспорт через порты – это примерно 60% всего экспорта Украины", – рассказывает профессор Киевской школы экономики Олег Нивьевский. Принимая во внимание зависимость экономики Украины от торговли морем, оценки экономических потерь полной блокады портов могут быть на уровне 25-170 млн дол. США в день, говорит эксперт.

Впрочем, на сегодняшний день о такой полной блокаде всех портов речь не идет и оценить реальные потери от частичной блокады будет возможно лишь впоследствии.

Однозначное мнение у судовладельцев по поводу военных учений флота России в акватории Черного и Азовского морей еще не сформировалось, - считает Геннадий Иванов, директор BPG Shipping & Kronos Bulkers. При этом он отмечает, что паники, или чего-то экстраординарного на рынке пока не наблюдается.

С ним согласен СЕО "Аскет Шиппинг" Николай Гапеев. "Новости по подготовке морской блокады украинских морских портов являются частью гибридной войны, которую ведет РФ, с целью вызвать панику среди контрагентов украинского экспорта", - считает он.

По его мнению, украинские медиа, преувеличивая ситуацию и транслируя неподтвержденную информацию, становятся орудием гибридной войны России.

"Как портовый оператор мы еще с 2014 года видим, что ситуация с судоходством на Азовском море усложнилась. Но мы работаем и достигаем рекорды вопреки этой ситуации. Сейчас негативный информационный фон означает для нас: мы должны работать еще быстрее, эффективнее и независимо от обстоятельств выполнять те обещания, которые мы даем клиентам. Наша компания работает в штатном режиме во всех наших морских портах – Бердянске, Мариуполе, Николаеве, Одессе. Если мы как портовый оператор, увидим новые риски, мы немедленно проинформируем об этом наших клиентов и вместе с ними будем искать пути разрешения ситуации", - сказал СЕО "Аскет Шиппинг".

Оценивая реальную ситуацию в украинских портах, Николай Гапеев подчеркнул, что экономическая деятельность в портах происходит с участием иностранных контрагентов и иностранного капитала. Учитывая степень привлечения Украины как экспортера к мировым рынкам, реальная блокада морских портов способна не только нанести ущерб украинским компаниям, но и спровоцировать коллапс мировых грузоперевозок.

"За последние годы в мощности украинских портов инвестировал бизнес мировых игроков: Китай, США, Индию, Южную Корею и другие страны. Экономики других стран, в частности, Ближнего Востока и Латинской Америки, завязаны на украинском зерне и металлургии. Следовательно, блокада морских портов Украины будет означать, в том числе, и блокаду иностранного капитала. Не говоря уже о том, что она способна причинить более масштабный шок и ущерб для мировой торговли, чем авария контейнеровоза Ever Given в Суэцком канале в 2021 году, - подчеркнул Николай Гапеев.

Геннадий Иванов, описывая дальнейшее развитие событий по сценарию частичной, а не полной блокады, считает, что значительно нарушатся графики подходов судов на уже заключенные экспортные контракты. Соответственно возникнут трудности с своевременным исполнением сделок, появятся штрафные санкции и т.д.

В то же время он подчеркивает, что ставки фрахта возрастут и на грузе из российских портов - поскольку Черное море это цельная фрахтовая экосистема.

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) на ближайшем заседании рассмотрит вопросы рисков для морского судоходства Украины через блокаду Россией части акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, этот вопрос президент Владимир Зеленский определил как безотлагательный. "Одним из основных вопросов, которые будут рассмотрены на выездном заседании СНБО, будет вопрос о рисках для морского судоходства Украины в связи с намерениями Российской Федерации перекрыть под предлогом проведения военно-морских учений районов Черного и Азовского морей", - сказал Данилов.

 
В 2021 году в морских портах Украины было обработано 153,3 млн. т грузов. Крупнейшие порты Украины – Южный (53,5 млн т, или 35% всей перевалки), Николаев (29,9 млн т, или 19,5%), Черноморск (25,6 млн т, или 17%)
Автор: Игорь Гошовский
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Дата
10
февраля

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