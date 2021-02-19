Работа за рубежом: какие опасности могут угрожать украинцам

Есть три основных пути для поиска работы за границей. Фото: unsplash

При поиске работы за рубежом украинцы могут попасть на крючок мошенников, которые называют себя представителями посреднических агентств.

Также есть риск стать жертвой торговли людьми, пишет "24 канал".

"Есть три основных пути для поиска работы за границей: пойти к посредническому агентству в Украине, обратиться к иностранной фирме и вести переговоры непосредственно с иностранным нанимателем", - говорит юрист холдинга OMI GROUP Лилия Кравцова.

Эксперт предупреждает, что у каждого из этих вариантов есть определенные риски.

"Мошенники просят оплатить посредничество, то есть информацию и контакты вакансии за рубежом. Даже показывают лицензию, которая регламентирует законное предоставление услуг посредничества. После этого предлагают перевести средства на карту. Уже потом оказывается, что карта и лицензионный документ не имеют ничего общего с вакансией", - говорит Кравцова.

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При поиске места работы украинцы рискуют стать жертвой торговли людьми.

"Преступники ищут одиноких людей в социальных сетях, на сайтах знакомств, знакомятся на вокзалах, в кафе, и тому подобное. Заранее готовят легенды, документы, лицензии, сертификаты, чтобы казаться авторитетными предпринимателями", - рассказывает Кравцова.

По ее словам, при трудоустройстве через посредника следует:

- проверить наличие лицензии;

- уточнить, с какими странами и конкретными организациями в этих странах фирма имеет договоры;

- которые в этих документах определены специальности.

В Евросоюзе может уменьшиться работы для украинских заробитчан.