Работа за границей: каких специалистов ждут в Польше, Германии и Италии

В Испании, Италии, Португалии работу преимущественно предлагают домашнему персоналу в сфере гостинично-ресторанного бизнеса. Фото: job.korsak.com.ua

Чаще всего украинцы ищут работу в Польше, Венгрии, Чехии. Это связано с территориальной близостью, подобным менталитетом. На втором месте - Германия, рассказала Gazeta.ua специалист экспертно-аналитического центра "Хедхантер Украина" Юлия Дрожжина.

"По контракту работает около 40% украинских заробитчан. По сравнению с прошлым годом стало меньше тех, кто ездил на сезонную работу. Преимущественно заробитчанам надо работать 12 часов в день, 6 дней в неделю. Иногда работодатели предлагают бесплатное жилье. Зарплату обещают от $1 тысячи. В Чехии работники за 8 месяцев получили $15 тысяч. Правда работать пришлось в тяжелых условиях", - говорит эксперт.

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Добавляет, что за рубежом востребованные украинские программисты, производственный, рабочий и домашний персонал. Спросом пользуются отечественные инженеры.

"Если говорим о Польше, Чехии, то там больше ждут рабочий персонал. В Испании, Италии, Португалии работу преимущественно предлагают домашнему персоналу в сфере гостинично-ресторанного бизнеса. Активно украинскими заробитчанами интересуется Китай. Приглашает преподавателей, тех же специалистов сферы гостинично-ресторанного бизнеса", - объясняет Юлия Дрожжина.

Добавляет, что украинские программисты за границу едут не столько из-за возможности больше зарабатывать, сколько хотят карьерного роста и нового опыта.

Больше всего украинские заробитчане хотят вернуться на работу в США. По мнению 37% опрошенных страна полностью оправдала их ожидания. 24% утверждают, что даже превысила. На втором месте по количеству положительных впечатлений - Болгария, на третьем - Германия. Больше всего работники разочарованы работой в России.