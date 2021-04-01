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четверг, 01 апреля 2021 16:41

Работа в Польше: условия трудоустройства украинцев планируют упростить

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Работа в Польше: условия трудоустройства украинцев планируют упростить
Для иностранцев облегчат процесс трудоустройства в отдельных отраслях. Фото: unsplash

Для экономического роста Польша планирует привлечь большее количество рабочих из-за рубежа.

Иностранцам облегчат процесс трудоустройства в отдельных отраслях, пишет tsn.ua.

По словам министра развития, труда и технологий Польши Ярослава Говина, над соответствующим документом иммиграционной политики уже работают в польском правительстве.

"Если мы хотим как можно скорее вернуться на путь динамичного экономического развития, нам нужно больше работников. Подходит к завершению подготовка документа в министерстве, который будет формой продуманной миграционной политики. Он будет включать пакет инструментов, облегчающих трудоустройство иностранцев в отраслях, где не хватает польских рук", - говорит Говин.

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Политик призвал импортировать мозг и разум, из стран, которые по своей культуре близки к Польше.

В феврале 2021 года в Украину из-за границы поступило $949 млн частных валютных переводов.

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