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Работа в Польше: украинцев без высшего образования зовут на заработки за 70 тыс. в месяц

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В Польше увеличилось количество вакансий для работников из Украины. Для работников без высшего образования предлагают 30 тыс. грн зарплаты в месяц. Об этом говорится на портале поиска работы rabota.ua.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО
  Разнорабочим предлагают от 34 до 40 тыс. грн в месяц
Разнорабочим предлагают от 34 до 40 тыс. грн в месяц

Электрик может заработать в Польше от 50 до 70 тыс. грн в месяц, пишет OBOZREVATEL.

"Компания обеспечивает благоприятные условия и профессиональную работу. Сотрудникам предоставляют обучение, рабочую одежду, проезд к месту работы, еженедельные авансы", - говорится в одном из объявлений.

Разнорабочим предлагают от 34 до 40 тыс. грн в месяц. На работу берут мужчин и женщин до 45 лет. Квалификации не требуют, обещают обучение, жилье и бесплатный проезд на работу.

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Упаковщик на складе интернет-магазина может зарабатывать 30,6 - 35,8 тыс. грн. Обязательное условие для трудоустройства - наличие рабочей визы Д05А.

Учителя из Украины летний отпуск тратят на заработки за рубежом. В этом году в Польше педагогов увеличилось на 15% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает польское агентство по трудоустройству Gremi Personal.

За три месяца школьных каникул в Польше учитель может заработать €1800 - €2500. Этого им достаточно для жизни в течение года. Педагоги работают на складах, в магазинах, на мясокомбинатах и ​​заводах по переработке рыбы.

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Дата
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