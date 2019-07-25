Работа в ночную смену: назвали преимущества и недостатки

Работа в ночные смены лучше оплачивается. Фото: Depositphotos

В ночные смены преимущественно работают специалисты в сферах медицинского обслуживания, медиа, охраны и перевозок.

Работники не всегда довольны тем, что приходится работать ночью. В то же время есть несколько преимуществ такой работы, пишет The Point.

Удобство

Когда работаете днем, то откладываете личные дела на вечер или выходные. Большинство делает так же. Поэтому после работы рискуете простоять в очереди на кассе супермаркета не менее 15 минут. Трудно записаться на удобное время к врачу. Работая в ночные смены, днем ​​без очередей можно скупиться в магазине, забрать лучшие вещи из распродаж или вовремя встретить ребенка из школы. Кроме того, вы не знаете, что такое часы пик в общественном транспорте.

Финансы

Работа в ночные смены лучше оплачивается. Кроме того, даже утренние сеансы в кино дешевле примерно на 30%.

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Субъективные рабочие бонусы

Ночью, как правило, контроль за работой сотрудников ниже, чем вдень, или вообще отсутствует. Иногда есть возможность несколько часов поспать. Ведь звонков и заказов меньше. Кроме того, получить такую ​​работу легче. Ведь не так много работников готовы работать в ночные смены.

Здоровье

На здоровье большинства работа ночью влияет отрицательно. Она нарушает естественные биоритмы человеческого тела, которые регулируются солнечным светом. То есть днем ​​вы не можете выспаться так качественно, как ночью. Со временем у вас ослабляются способности к обучению, хуже справляетесь со стрессом, находитесь в состоянии постоянной усталости и становитесь более нервным. Это классические признаки хронического недосыпания.

В Украине на рынке труда дефицит молодых кадров. Это связано с тем, что в 1990-х резко сократилась рождаемость. Кроме того, молодые люди преимущественно начинают работать в возрасте 25 лет.