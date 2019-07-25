Работа в ночную смену: назвали преимущества и недостатки

В ночные смены преимущественно работают специалисты в сферах медицинского обслуживания, медиа, охраны и перевозок.
Работники не всегда довольны тем, что приходится работать ночью. В то же время есть несколько преимуществ такой работы, пишет The Point.
Удобство
Когда работаете днем, то откладываете личные дела на вечер или выходные. Большинство делает так же. Поэтому после работы рискуете простоять в очереди на кассе супермаркета не менее 15 минут. Трудно записаться на удобное время к врачу. Работая в ночные смены, днем без очередей можно скупиться в магазине, забрать лучшие вещи из распродаж или вовремя встретить ребенка из школы. Кроме того, вы не знаете, что такое часы пик в общественном транспорте.
Финансы
Работа в ночные смены лучше оплачивается. Кроме того, даже утренние сеансы в кино дешевле примерно на 30%.
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Субъективные рабочие бонусы
Ночью, как правило, контроль за работой сотрудников ниже, чем вдень, или вообще отсутствует. Иногда есть возможность несколько часов поспать. Ведь звонков и заказов меньше. Кроме того, получить такую работу легче. Ведь не так много работников готовы работать в ночные смены.
Здоровье
На здоровье большинства работа ночью влияет отрицательно. Она нарушает естественные биоритмы человеческого тела, которые регулируются солнечным светом. То есть днем вы не можете выспаться так качественно, как ночью. Со временем у вас ослабляются способности к обучению, хуже справляетесь со стрессом, находитесь в состоянии постоянной усталости и становитесь более нервным. Это классические признаки хронического недосыпания.
В Украине на рынке труда дефицит молодых кадров. Это связано с тем, что в 1990-х резко сократилась рождаемость. Кроме того, молодые люди преимущественно начинают работать в возрасте 25 лет.
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