Работа в госсекторе: какие зарплаты обещают

Основные требования к кандидатам - высшее образование, опыт работы и знание украинского. Фото: Апостроф

В государственном секторе можно получать конкурентную заработную плату.

Есть вакансии с оплатой более 30 000 грн. Кроме хорошей зарплаты, работа в госсекторе - возможность получить опыт, пишет The Point.

Руководитель экспертной группы по аналитике директората стратегического планирования и евроинтеграции

Зарплату обещают 30 200 грн. Специалист будет заниматься аналитическим сопровождением стратегического планирования и координации политик в сферах образования и науки. В обязанности будет входить анализ государственной политики, участие в процессе стратегического планирования деятельности министерства.

Генеральный директор директората стратегического планирования и евроинтеграции

Кандидата ищут на зарплату 37 400 грн. Специалист будет отчитываться о выполнении Программы деятельности Кабмина, обеспечивать координацию работы директоратов политик по разработке документов государственной политики, анализа, планирования и реализации.

Государственный эксперт экспертной группы по религии и этнополитики директората взаимодействия

Есть возможность получать 41 300 грн. В должностные обязанности будет входить определение проблемных вопросов, требующих урегулирования в сферах межнациональных отношений, религии и защиты прав национальных меньшинств. Также нужно будет проводить анализ причин возникновения проблем в сфере механизмов их обострения и снижение интенсивности возможных последствий.

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Руководитель экспертной группы из библиотек и развития чтения директората культуры и искусств

Будущему специалисту готовы платить 47 300 грн. Работнику нужно будет организовывать работу экспертной группы из направлений реформ библиотек и развития чтения, обеспечивать планирование, распределение и контроль выполнения задач внутри экспертной группы. Также специалист будет осуществлять планирование и координацию работы других структурных подразделений аппарата Министерства культуры, молодежи и спорта.

Генеральный директор Директората дорожной инфраструктуры

Есть возможность зарабатывать 55 400 грн в месяц. Директор будет координировать работу по формированию государственной политики в сфере дорожного хозяйства. Также организовывать работу Директората по формированию целей и приоритетов деятельности Министерства в сфере дорожного хозяйства, разрабатывать документы в этой сфере.

Основные требования к кандидатам на эти должности - высшее образование степени не ниже магистра, опыт работы на должностях государственной службы не менее 2 лет. Также кандидаты должны свободно говорить на украинском языке.

Актуальные вакансии государственного сектора можно найти на сайте поиска работы robota.ua. Ведь Новая государственная служба Украины и robota.ua 18 февраля 2020 года начали новый этап сотрудничества. Сейчас на сайте более двух тысяч государственных вакансий.