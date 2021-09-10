Работа для вегетарианцев и любителей кино: необычные вакансии сентября

Оператора дрона обеспечивают служебным авто. Фото: pixabay.com

В современном мире достаточно легко найти применение своим знаниям и опыту в любой сфере. Работодатели ежемесячно предлагают необычные вакансии с достойной оплатой труда.

Носильщик багажа в отеле

Требования: знание английского языка (средний уровень), ухоженный внешний вид, исполнительность, порядочность. Официальное трудоустройство, ставка - 12000 грн плюс чаевые. Рабочий график - 2/2, с 08.00 до 20.00.

Файндер, сценарист

Вакансия для удаленной работы. Работодатель готов рассмотреть кандидатов, которые: любознательные, любят искать информацию. Умеют генерировать необычные и яркие идеи. Понимают принцип создания вирусного контента, знают английский язык. Зарплата 15 тыс. грн, по данным rabota.ua.

Просмотрщик кинофестивалей, кинокритик

Международная компания ищет волонтеров для просмотра короткометражных лент из разных стран мира. Идеальный кандидат: ответственный и креативный человек, который любит и понимает независимое кино, хорошо владеет английским языком.

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Ассистент дизайнера съедобных картинок

Интернет-магазину для кондитеров нужен ассистент дизайнера, который будет печатать съедобные макеты изображений для тортов на специальном принтере с пищевыми чернилами. Пожелания к кандидатам: владеть украинским языком, уметь четко выполнять поставленные задачи, желание учиться новому. Необходимо пройти двухнедельную стажировку перед официальным оформлением на работу.

Оператор дрона

Требования: опыт использования агродронов, управления квадрокоптером, усидчивость, исполнительность, готовность к командировкам, права категории "В".

Обещают официальное трудоустройство, обеспечивают служебным авто, мобильной связью и телефоном. Оплачивают проживание и питание во время командировок.

Нутрициолог

В кулинарную школу и кафе нужен специалист. Ищут мастера своего дела, который разделяет философию нравственного и здорового питания. Основное требование - обязательно быть вегетарианцем.

В августе чаще всего работодатели предлагали зарплату 11000-15000 грн. 7107 работодателей разместили вакансии с заработной платой 15000-19000 грн. На работу с зарплатой 7000-11000 грн приглашали 5394 компании. Наименьший заработок предлагал 2391 работодатель - меньше 7000 грн, а самый высокий - от 39000 грн - 1382.