Работа для студентов: какие вакансии и зарплаты предлагают молодежи летом

Студентам в июне предлагали работать удаленно с зарплатой выше на 25%, чем оплачивалась работа в офисе. В среднем работодатели готовы были платить 12 500 грн.

Кроме того, удаленная работа была востребована среди молодежи. На такую ​​вакансию отзывались 20 человек. Предложение работы в офисе в среднем интересовало 18 человек, пишет olx.ua.

Автор: olx.ua Работодатели больше всего вакансий по временному трудоустройству предлагали администраторам, офис-менеджерам.

В первый летний месяц появилось почти 2300 вакансий для людей в начале карьеры. Из них 16% - предложения по временному трудоустройству с оплатой в среднем 8250 грн.

Популярные вакансии с ежедневной оплатой. В 6 раз вырос спрос на работу по раздаче рекламных листовок. В среднем за такую ​​работу обещают 9000 грн.

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В то же время работодатели больше всего вакансий по временному трудоустройству предлагали администраторам, офис-менеджерам. Готовы были платить 10 000-15 000 грн. Искали операторов колл-центров на зарплату 11 500 грн.

Молодежи, ищущей работу впервые, эксперты советуют не соглашаться на подозрительные или слишком выгодные предложения, обязательно подписывать договор с работодателем, не платить взносов или предоплат в начале работы.

В первой половине лета работодатели активизировались. Стали чаще искать работников, чья работа была невозможна, либо ограничена во время действия жесткого карантина. Активно работу предлагали домашнему персоналу, работникам сферы туризма, банковским работникам.