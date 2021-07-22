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четверг, 22 июля 2021 21:10

Работа 4 дня в неделю: готовы ли украинцы к нововведениям

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Работа 4 дня в неделю: готовы ли украинцы к нововведениям
87,8% опрошенных работодателей отметили, что они готовы оставить неизменной зарплату сотрудникам при уменьшении количества рабочих часов. Фото: pexels.com

В Украине 52,5% работодателей считают, что ввести 4-дневную рабочую неделю возможно. В то же время 47,5% говорят, что такая идея нереалистична для нашей страны.

71,3% работодателей согласны перейти на новый рабочий график для эксперимента. Однако 28,7% не готовы даже попробовать работать следующим образом. Объясняют, что деятельность их компаний не подходит для такого формата работы. Это уменьшит доходы компании и контроль за работой сотрудников, свидетельствуют результаты опроса Jooble.

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Работодатели объясняют, что при 4-дневной рабочей неделе сотрудники будут иметь больше времени для решения личных вопросов. Кроме того, это поможет уменьшить офисные расходы компании, оптимизировать бизнес-процессы при меньшем количестве рабочих часов, повысить лояльность сотрудников к компании.

87,8% опрошенных работодателей отметили, что они готовы оставить неизменной зарплату сотрудникам при уменьшении количества рабочих часов. Но 12,2% объясняют, что выплаты придется уменьшать.

Эксперты и руководители компаний обнаружили, что пятичасовой рабочий день может повысить производительность сотрудников.

После этого предела человек начинает терять концентрацию и мотивацию. В связи с этим начинает делать много ошибок и легко отвлекается.

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