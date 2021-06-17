Как пятичасовой рабочий день влияет на производительность - интересные факты

Некоторые считают, что работники испытывают перенагрузку. Фото: pixabay.com

Эксперты и руководители компаний обнаружили, что пятичасовой рабочий день может повысить производительность сотрудников.

После этого предела человек начинает терять концентрацию и мотивацию. В связи с этим начинает делать много ошибок и легко отвлекается, пишет Daily Mail.

Но другие исследования такого графика работы показали, что у этого режима есть недостатки. Компания Tower Paddle Boards перешла на модель с сокращенным временем.

Персонал работал с 08:00 до 13:00 без перерывов. Они выполняли задачи более продуктивно, чтобы уложиться в сроки. Производительность компании выросла на 50%.

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Однако другие компании считают, что это нарушает культуру работы, а сотрудники испытывают чрезмерную нагрузку.

"Если есть жесткое ограничение на снабжение мозга энергией, организм чувствует, что мозг может не справиться со сложными задачами. Поэтому перенаправляет энергию от других функций и отдает приоритет фокусу нашего внимания", - говорится в заявлении профессора Нилли Лави из Университетского колледжа Лондона.

Сейчас компании мира не пришли к общему решению и устанавливают время рабочего дня на свое усмотрение.

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