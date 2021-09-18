Прямые иностранные инвестиции в первом полугодии увеличились на $2,7 млрд - Шмыгаль

Премьер также обратил внимание на то, что запланированные 5 проектов по логистике на 531 млн долларов. Фото: Pexels

Прямые иностранные инвестиции в первом полугодии увеличились на 2,7 млрд долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, комментируя экономические итоги недели в Фейсбуке.

"UkraineInvest, по закону об "инвестнянях", уже получил заявки почти на $ 2 млрд. Агропереработка - 9 проектов на $ 534 млн. В целом перерабатывающая промышленность и производство - это еще 9 проектов на $ 516 млн. Украина активно движется от сырьевой экономики к стране, перерабатывающей продукцию у себя и оставляет здесь добавленную стоимость", - написал премьер.

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Он также обратил внимание на то, что запланированы 5 проектов по логистике на 531 млн долларов, в частности, в сфере транспорта и туризма - проекты на 138 млн долларов. "Соответствующие инициативы - это только начало реализации новой инвестиционной стратегии правительства. Кстати, в первом полугодии прямые иностранные инвестиции увеличились на 2,7 млрд долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - отметил Шмыгаль.

Европейская комиссия приняла решение выделить Украине второй транш макрофинансовой помощи - €600 млн.