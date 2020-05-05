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вторник, 05 мая 2020 16:47

Проверки для бизнеса отменят до конца карантина

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Проверки для бизнеса отменят до конца карантина
Кабинет министров Украины планирует продлить мораторий на проверки для малого бизнеса на время карантина. Фото: pixabay.com

Кабинет министров Украины планирует продлить мораторий на проверки для малого бизнеса на время карантина.

Об этом во время брифинга сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, передает РБК-Украина.

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По его словам, представители правительства сейчас работают с комитетами Верховной Рады по поводу мер, которые будут внедрены для малого бизнеса во время выхода из карантина.

"Есть обращения малых предпринимателей о продлении моратория на проверки. Мы как правительство и министерство поддерживаем продление такого моратория как минимум на период карантина, возможно, на более длительный период. Я думаю, такое решение будет положительно принято", - заявил Петрашко.

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что области с высокой заболеваемостью пойдут на "адаптивный карантин" после снятия определенных ограничений 11 мая, а если будет негативная тенденция, то ограничения сузят.

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Дата
05
мая

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