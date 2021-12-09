Проверка доходов за четверть века - что ждет украинцев после налоговой амнистии

Власть хотчет ввести механизм непрямого налогообложения. Фото: pmg.ua

После периода налоговой амнистии украинцев ждет проверка всех доходов, начиная с 1995 года.

Речь идет о намерении властей ввести механизм косвенного налогообложения, сказал министр финансов Сергей Марченко в интервью "НВ Бизнес".

Разработка концепции соответствующего закона почти завершена, говорит министр.

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Непрямое налогообложение по завершению налоговой амнистии будет предусматривать проверку Налоговой службой доходов граждан при совершении крупных покупок, не отраженных в декларации.

Режим проверки - автоматический. Налоговики будут проверять сумму доходов гражданина с суммой приобретенного имущества, например недвижимости. В случае обнаружения неуплаченных налогов суммы будут доначислены на разницу между доходами и стоимостью имущества.

Информация о крупных покупках граждан будет появляться в налоговой автоматически. К примеру, после регистрации соглашения о купле-продаже недвижимости.

Налоговая амнистия в Украине проводится в Украине с июля и продлится до 1 сентября 2022 года. Граждане должны будут уплатить разовый сбор: 5% - на активы, размещенные на банковских счетах в Украине; 9% - на банковских счетах за рубежом; 2,5% - от стоимости гособлигаций, приобретенных с 1 января 2021 года по 20 июня 2022-го. В то же время, декларантами не могут быть лица, которые с 1 января 2010 года были государственными топ-чиновниками или народными депутатами.