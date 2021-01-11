Проверить жилье перед покупкой: запустили онлайн-сервис юридической помощи

Стоимость одной юридической проверки с помощью инструмента составляет 49 грн. Фото: unsplash

Онлайн-сервис Monitor.Estate позволит проверить вторичную недвижимость на соответствие заявленной площади, наличие ипотеки, количество собственников и арестов.

Соответствующий интернет-ресурс запустили компания Monitor.Estate совместно с Opendatabot, пишет AIN.UA.

Стоимость одной юридической проверки с помощью инструмента составляет 49 грн.

Чтобы осуществить первичный аудит, необходимо:

- перейти на сайт Monitor.Estate;

- ввести в поисковое поле идентификационные данные владельца объекта - регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или ЕГРПОУ юридического лица;

- выбрать объект и получить результат проверки сразу после оплаты.

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Заявленное время проверки - 10 с.

Сервис работает на основе открытых данных. Он также предоставляет юридическую информацию о новостройках.

В декабре средняя стоимость квадратного метра в новостройках Киева повысилась. Цена в 1-й месяц зимы составляла 32,4 тыс. грн. Это на 0,8% больше, чем в ноябре.