Против части газсбытов открыли дело за злоупотребление монополией

Покупать газ на 40% дешевле можно было уже в прошлом году. Фото: unsplash

За злоупотребление монопольным положением при формировании цены на газ открыли дело против 6 газсбытов.

Это сделали в Северном межобластном территориальном отделении Антимонопольного комитета Украины, сообщил его председатель Алексей Хмельницкий в Facebook.

По его словам, возбудили дело о нарушениях конкурентного законодательства в действиях компаний: "Київоблгаз Збут", "Житомиргаз Збут", "Чернігівгаз Збут", "Черкасигаз Збут", "Уманьгаз Збут" та "КиївГазЕнерджи".

Он объясняет, что покупать газ на 40% дешевле можно было уже в прошлом году, когда рынок газа открылся для населения.

"Рыночная цена - результат конкуренции. А когда поставщик использует монопольное положение и продает на 2-2,5 гривны за кубометр дороже, чем конкуренты, и дороже, чем средневзвешенная цена - это уже не рынок. Это признак злоупотребления собственным монопольным положением", - говорит Алексей Хмельницкий.

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По его словам, речь идет не только о неоправданно высоких ценах, а и о действиях учредителей газсбытов.

"Есть жалобы на операторов газораспределительных сетей, которые пытаются останавливать переход потребителей к другим поставщикам. Например, через начисление несуществующей задолженности при окончательных расчетах", - отмечает председатель отделения.

Профильная Нацкомиссия приняла снижения тарифов на распределение для 14 облгазов. Цена доставки уменьшится на 5-30% и составит 1,66-1,79 грн без НДС.