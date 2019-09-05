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четверг, 05 сентября 2019 18:02

Программные РРО и закон про кэшбек: Украина может стать примером для Европы

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Программные РРО и закон про кэшбек: Украина может стать примером для Европы
Александр Громыко, Президент Украинской Ассоциации производителей электротехники, Член Наблюдательного Совета Украинской Рады Бизнеса

Диджитализация - двигатель XXI века. Ежедневно этот процесс заметно упрощает нашу жизнь и ускоряет обмен информацией. Бизнес тоже безудержным темпами шагает к цифровому формату, а мечта о "государстве в смартфоне" воплощается в реальность. Три года подряд Украинская Рада Бизнеса предлагала стране перейти на электронные регистраторы расчетных операций (е-РРО), однако соответствующие законопроекты годами лежали в парламенте. Наконец, на первой сессии Верховной Рады ІХ созыва, которое состоялось 29 августа 2019 года, депутаты зарегистрировали два революционных законопроекта. Первый, по номеру 1053, касается перехода на программные РРО. А второй документ получил номер 1073 и в народе стал известен как законопроект "про кэшбек".

Эти вопросы являются частью п.10 из ТОП-10 приоритетов бизнеса, разработанных Национальной бизнес-коалицией с целью создания объединенной повестки дня для власти. Приоритеты экономических реформ обсудят лидеры политических сил с бизнес-сообществом и экспертной средой на форуме "Повестка дня нового парламента: диалог гражданского общества, бизнеса и власти" 23 сентября.

Честные предприниматели, которые работают "в белую" - с энтузиазмом восприняли идею об электронных РРО, поскольку преимущества для владельцев бизнеса очевидны. Во-первых, это упрощает процедуру регистрации и удешевляет процесс применения регистраторов расчетных операций. Ведь электронной РРО - это никаких железно-пластиковых аппаратов и посещений налоговых инспекций. Для использования программного РРО нужны только смартфон или планшет и любой принтер, а сама регистрация проводится онлайн. К тому же - программа синхронизируется с 1С и R-Keeper и позволяет руководителю видеть все продажи и аналитику в режиме реального времени. Онлайн-касса является мобильной, никогда не ломается, не требует ремонта и технического обслуживания и не требует замены каждые 7 лет, как стационарные кассовые аппараты.

Взамен государство получает прекрасную возможность минимизировать теневые схемы в сфере торговли и избавиться от налогового мошенничества. Дело в том, что отчетность из обычного кассового аппарата передают в налоговую инспекцию только в конце рабочего дня. Это дает мошенникам возможность "открутить" сумму прибыли, то есть скрыть часть продаж, и оставить себе так называемый "черный нал". Активисты консумерского движения Украины проводили мониторинг, выяснили, что в среднем треть чеков в тот или иной способ не регистрируется в базе фискальной службы. А это значит, что государственный бюджет теряет миллиарды гривен ежегодно, которые не попадают в бюджет в виде налогов. Электронный РРО вместе с кэшбеком решают эту проблему, ведь система сразу присваивает чеку фискальный номер и фиксирует его в базе налоговой, а покупатель может проверить его в онлайн-реестре чеков. Более того, каждый чек имеет уникальный QR-код, позволяющий быстро и удобно его проверить.

Если человек получил фискальный чек, там где это предусмотрено законодательством, но обнаружил, что он не зарегистрирован в базе налоговой, он может написать обращение в налоговую службу, и, если нарушение будет подтверждено, - получить вознаграждение за разоблачение теневой схемы. Составление электронного заявления о мошенничестве займет только пару минут. Для этого будут созданы соответствующие возможности в Кабинете налогоплательщика и в интернет-банке Приват24. Рассмотрение заявления займет не более 30 дней, покупатель сможет наблюдать за этапами прохождения обращения онлайн, что также увеличит возможности для общественного контроля за деятельностью налоговой службы. Это время предоставляется фискалам для проверки законности деятельности того или иного предпринимателя и, при обнаружении нарушения - получение штрафа в размере 150% от стоимости товара. После того, как налоговая получит всю сумму штрафа, человек, который обращался, получит сумму в размере 100 процентов от покупки (приобретенный товар также останется в собственности покупателя). Другая часть штрафа отправится в государственный бюджет.

Эксперты считают, что благодаря такому механизму стимулирования покупателей получать фискальный чек предприниматели и потребители начнут более ответственно относиться к проведению расчетов в сфере торговли и услуг. К тому же это может стать отличным опытом для других европейских стран. Ведь Италия, например, пошла более жестким путем в сфере детенизации налогов. Там значительные суммы штрафуют и продавца, который не выдал чек, и покупателя, который этот чек не требовал. Украина же может показать совсем другой пример и доказать, что мотивация и ответственность работают лучше, чем страх.

Законопроекты о е-РРО и про кэшбек призваны поставить всех предпринимателей в равные условия. Они требуют определенной доработки, в частности нормы касательно реестров РРО и обеспечения непрерывности передачи информации на серверы налоговой, это вполне возможно сделать ко второму чтению. Конечно, те, кто работает "в черную", недовольны таким положением дел. Ведь эти люди просто не привыкли работать честно и платить налоги в полном объеме. Сейчас именно от них звучат разные скандальные заявления, которые мгновенно тают под давлением аргументов профильных специалистов и белого бизнеса.

Президент Зеленский делает акцент на том, что стране нужны быстрые шаги к переменам. Похоже, законопроекты 1053 и 1073 - это именно те быстрые шаги, которые сыграют в пользу предпринимателям, потребителям и государству одновременно. Вместе с реформой налоговой и таможенной службы успешно начата и быстро двигаются - это способно детенизировать целые сектора экономики, вроде нефтегазового сектора, которые сейчас на 30-40% "в тени". Тот же нефтегазовый сектор недавно столкнулся с ситуацией, когда при введении новой системы учета топлива часть бизнеса и правительства выражали негативное отношение к нововведениям, а регуляторная служба была категорически против. Но после введения СЕАРП поступления акцизного налога с продаж топлива выросли почти на 2%, о чем сообщил глава Государственная фискальная служба Украины Сергей Верланов. Это прекрасная иллюстрация того, что голос здравого смысла побеждает крики лоббистов нечестного бизнеса. Белый бизнес отмечает в своих заявлениях - если в ближайшее время Верховная Рада проголосует за переход к электронным РРО и за гражданскую ответственность в сфере расчетов - это обеспечит равные условия ведения бизнеса и детенизации экономики, положительно отразится на ее ежегодном росте.

Автор: Александр Громыко, Президент Украинской Ассоциации производителей электротехники, Член Наблюдательного Совета Украинской Рады Бизнеса
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