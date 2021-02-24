Проезд может подорожать

Может подорожать проезд на 368 автобусных маршрутах. Фото: dniprorada.gov.ua

В Киевской области может подорожать проезд на 368 автобусных маршрутах. Ряд перевозчиков подготовили обращение к Киевской облгосадминистрации о пересмотре тарифов.

На территории Киевской области действуют 513 междугородных и межрайонных маршрутов, соединяющих населенные пункты региона друг с другом, а также со столицей, пишет ЦТС.

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"Всего в нашем регионе работает 71 перевозчик. Из этого количества 39 перевозчиков уже подали в управление пассажирских перевозок экономическое обоснование на пересмотр стоимости проезда на 368 маршрутах. Наши специалисты изучают все расчеты", - заявила профильный заместитель председателя Киевской ОГА Татьяна Щербак.

В областную администрацию также начала поступать информация о повышении некоторыми перевозчиками цен на проезд в одностороннем порядке.

В Украине планируют изменить порядок предоставления льгот по оплате проезда в наличной форме.