Проект бюджета на 2021 год внесли в Верховную Раду

Проект государственного бюджета-2021 уже внесли на рассмотрение парламента.

Рада планирует начать рассмотрение документа на заседании 18 сентября, свидетельствует информация на сайте парламента.

Законопроект зарегистрировали под №4000, суть изложена на 15 страницах.

В первой статье среди прочего определены доходы и расходы 2021 года. Доходы бюджета составят 1,071 триллиона гривен, а расходы - 1,350 трлн гривен.

То есть, дефицит бюджета составит 270 миллиардов гривен.

Госбюджет-2021. Инфографика 24 канала

Кроме того, в документе говорится об установлении в 2021 году минимальной заработной платы (в месячном размере):

с 1 января - 6000 гривен,

с 1 июля - 6500 гривен.

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Ранее Кабмин утвердил проект бюджета на 2021 год.