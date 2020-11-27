Привлечение Нафтогаза к разработке шельфа Черного моря стало необходимым шагом - эксперт

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В условиях кризиса привлечение Нафтогаза к разведке шельфа Черного моря – необходимый шаг. Он позволит подготовится к этапу привлечения инвесторов к стадии разработки шельфа, когда постковидный инвестклимат станет мягче.

Такое мнение высказала экс-нардеп Светлана Залищук, комментируя решение Кабмина о предоставлении доступа НАК "Нафтогаз Украины" к разработке морских залежей углеводородов.

"Кризис в энергетике носит глобальный характер. Отчетность большинства мировых энергокомпаний показывает убытки. Shell, BP, Exxon - останавливают проекты по бурению. На фоне этого Украине особенно важно думать на шаг вперёд и искать возможность хеджировать текущие риски", - отметила Залищук.

По ее мнению, выход канадской компании Vermilion из украинских проектов по добыче газа также стал реакцией на глобальную экономическую ситуацию, вызванную пандемией Covid-19.

Кабинет министров предоставил НАК "Нафтогаз Украины" право на разведку и добычу нефти и газа на шельфе Черного моря без проведения аукциона.

Согласно различным оценкам, прогнозные и перспективные ресурсы шельфа Черного моря составляют порядка 1-2 трлн. куб. м газа и более 1 трлн тонн нефти с газовым конденсатом, что может обеспечить Украину дополнительной добычей 10 млрд куб м природного газа в год. Глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев, назвав решение правительства "стартом одной из самых амбициозных историй", со своей стороны отметил, что НАК готова начать сейсмические исследования уже через несколько месяцев после получения лицензии и инвестировать в это как собственные средства, так и привлекать иностранных инвесторов.