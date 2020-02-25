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вторник, 25 февраля 2020 14:46

Привлечение инвестиций в Украину в фокусе форума Level UP Ukraine 2020

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Привлечение инвестиций в Украину в фокусе форума Level UP Ukraine 2020
Форум Level UP Ukraine 2020 собрал на своей площадке более 600 участников и 30 спикеров из различных стран мира. Фото: Level UP Ukraine 2020

21 февраля в Киеве состоялся форум Level UP Ukraine 2020, являющийся площадкой взаимодействия бизнеса, власти и общества для трансформации украинской экономики и ее перехода на инновационную платформу. С 2016 года площадка Форума объединяет представителей украинской власти и международных организаций, собственников бизнеса, иностранных инвесторов, экономических экспертов с целью выработки решений, которые трансформируют институциональную среду и содействуют ускорению экономического роста.

В ходе форума Level UP Ukraine 2020 состоялась пресс-конференция "В ожидании инвестиций: какие отрасли экономики Украины наиболее привлекательны для инвестиций?", участники которой дали свои оценки инвестиционной привлекательности Украины и оценили возможность увеличения притока инвестиций в национальную экономику.

По мнению Дмитрия Сенниченко, главы Фонда госимущества Украине, последний Давосский форум засвидетельствовал наличие повышенного интереса к Украине среди зарубежного бизнеса. Целью Фонда госимущества является создание инвестиционного продукта и проведение прозрачной конкурентной приватизации, которая привлечет стратегических инвесторов, готовых вкладывать в модернизацию предприятий. По словам Сенниченко, в 2020 году на приватизацию будет выставлено от 300 до 500 государственных предприятий, в том числе 5 крупных объектов, входящих в перечень "большой приватизации". Фонд госимущества разработал инвестиционное меню, где имеется предложения для инвесторов с различными финансовыми возможностями.

Сенниченко подчеркнул, что государственные предприятия зачастую являются источниками коррупции, которую генерируют финансово-политические группы, обладающие доступом к рычагам управления соответствующих предприятий. Приватизация должна разорвать этот порочный круг и обеспечить эффективное функционирование предприятий в интересах государства и общества. В то же время Сенниченко подчеркнул, что Фонд госимущества активно коммуницирует с правоохранительными структурами, перекрывая коррупционные схемы. Сенниченко привел пример недавней спецоперации НАБУ по задержанию лиц, предлагавших ему взятку в размере $5 млн за проведения кадровых перестановок в руководящем звене Одесского припортового завода.

Джейсон Пелмар, руководитель регионального офиса IFC в Украине, Беларуси и Молдове, член Группы Всемирного банка, в ходе пресс-конференции подчеркнул, что с начала 2000-х годов IFC реализовала проекты в Украине на $3 млрд. По состоянию на сегодняшний день, IFC изучает возможность участия в концессионных инфраструктурных проектах — по региональным аэропортам, автодорогам, морским портам. Пелмар дал позитивную оценку факту передачи в концессии зарубежным инвесторам морских портов "Херсон" и "Ольвия" и заявил, что этот опыт должен быть масштабирован на другие отрасли экономики.

Давид Бежуашвили, владелец компании Georgian Industrial Group, победившей в концессионном конкурсе по порту "Херсон" отметил, что конкурс был проведен максимально прозрачно, а органы власти Украины оказали всестороннюю поддержку его участникам.

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С этим тезисом согласилась Наталья Ульянова, автор проекта Level UP Ukraine, основатель и управляющий партнер UNA Partners, Вице-президент Ассоциации налогоплательщиков Украины. Наталья, основываясь на опыте успешного сопровождения первого концессионного конкурса, отметила важность таких механизмов для экономики Украины и необходимость расширять данную практику. Кроме того, Ульянова отметила, что Level UP Ukraine, будучи площадкой коммуникации и кооперации между бизнесом, властью и обществом, готов выступить платформой, где будут нарабатываться концепции подобных проектов.

Григол Катамадзе, соорганизатор форума Level UP Ukraine и Президент Ассоциации налогоплательщиков Украины, отметил, что его организация подписала меморандум о взаимодействии с Европейским экономическим сенатом, согласно которому будет оказываться консультационная помощь украинскому бизнесу, в том числе в вопросах адаптации последнего к требованиям законодательства стран Евросоюза. Катамадзе также подчеркнул важность усиления защиты прав собственности, без чего рассчитывать на масштабный приход инвестиций не приходится.

Форум Level UP Ukraine 2020 собрал на своей площадке более 600 участников и 30 спикеров из различных стран мира, став наиболее масштабным мероприятием за годы его проведения.

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