Приватбанк уже не первый: подробности

В январе 2019-го в рейтинге по объему привлеченных средств бизнеса лидировал Приватбанк. Сейчас занимает третье место. Фото: Delo.ua

В первом квартале 2019-го лидером в рейтинге банков по объему привлеченных средств бизнеса стал Укргазбанк - 50,1 млрд грн. В начале года занимал 3 место.

В январе 2019-го в рейтинге лидировал Приватбанк. Сейчас он опустился на 3 место - 43 млрд грн. Второе занимает Укрэксимбанк - 48,5 млрд грн, передает Finbalance.

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Лидером по росту депозитов субъектов хозяйствования в первом квартале стал Укргазбанк - 6,2 млрд грн. 2 и 3 место заняли Креди Агриколь Банк (1,7 млрд грн) и Укрэксимбанк (1,3 млрд грн).

В январе-марте 2019-го больше всего средств бизнеса потеряли Приватбанк, Райффайзен Банк Аваль, Укрсиббанк.

В первом квартале 2019-го платежеспособные банки получили 13,2 млрд грн чистой прибыли.