Приватбанк приостановит работу терминалов, банкоматов и "Приват 24"

 
Ексклюзивы
1/5
Алла Перкова никогда не стригла волосы
Алла Перкова никогда не стригла волосы
Просмотров: 837
При Януковиче разворовали $36 млрд, а затем вывезли в Россию - Бессмертный
При Януковиче разворовали $36 млрд, а затем вывезли в Россию - Бессмертный
Просмотров: 558
Гривне - 25 лет: открыли музей украинской валюты
Гривне - 25 лет: открыли музей украинской валюты
Просмотров: 567
"Я поссорился с президентом Израиля, когда он сказал об украинских "коллаборационистах" - Зисельс
"Я поссорился с президентом Израиля, когда он сказал об украинских "коллаборационистах" - Зисельс
Просмотров: 1395
"Зеленский на растяжке олигархов" – как начинается политический сезон
"Зеленский на растяжке олигархов" – как начинается политический сезон
Просмотров: 468
"Есть восемь позиций": о чем Зеленский хочет говорить с Байденом
"Есть восемь позиций": о чем Зеленский хочет говорить с Байденом
Просмотров: 225
"Восхождение длилось 1,5 месяца. Ели кур, коз, яков": финансистка Оксана Литинская покорила все самые высокие горы
"Восхождение длилось 1,5 месяца. Ели кур, коз, яков": финансистка Оксана Литинская покорила все самые высокие горы
Просмотров: 2538
Цветы и танцы: во львовских школах встретили первый звонок
Цветы и танцы: во львовских школах встретили первый звонок
Просмотров: 1935
Сонные и в вышиванках. 408 тыс. украинцев пошли в первый класс - яркие фото
Сонные и в вышиванках. 408 тыс. украинцев пошли в первый класс - яркие фото
Просмотров: 10585
С 1-го до 11-го класса: как политики провели детей в школу
С 1-го до 11-го класса: как политики провели детей в школу
1 Просмотров: 3357
Фото
Все фото
12
16
5
9
30
Гривне - 25 лет: открыли музей украинской валюты
Гривне - 25 лет: открыли музей украинской валюты
Визит Зеленского в США: результаты, цифры, оценки
Визит Зеленского в США: результаты, цифры, оценки
Какими могли быть гривны 1996-го - эскизы
Какими могли быть гривны 1996-го - эскизы
Современная и комфортная: в Киеве тестируют новую швейцарскую электричку
Современная и комфортная: в Киеве тестируют новую швейцарскую электричку
&quot;Кориандровый мажут на хлеб и присыпают ягодами&quot; - яркие фото с медовой ярмарки
"Кориандровый мажут на хлеб и присыпают ягодами" - яркие фото с медовой ярмарки
Видео
Все видео
В Украине начали денежную реформу
В Украине начали денежную реформу
В Украине введут новый налог на покупки
В Украине введут новый налог на покупки
Изменения в Налоговый кодекс могут уничтожить любой бизнес - Дубровский
Изменения в Налоговый кодекс могут уничтожить любой бизнес - Дубровский
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
"Раньше только избранные знали, что выставляют" Фонд госимущества запускает сайт онлайн-аукционов аренды недвижимости
"Раньше только избранные знали, что выставляют" Фонд госимущества запускает сайт онлайн-аукционов аренды недвижимости
Интервью
1/5
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
1 Просмотров: 603
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Просмотров: 387
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Просмотров: 990
"С депутатами работал нахрапом. Просто брал и ломал" - Александр Турчинов
"С депутатами работал нахрапом. Просто брал и ломал" - Александр Турчинов
Просмотров: 1971
Прикормленные депутаты и осторожный Разумков - Раду раскритиковали
Прикормленные депутаты и осторожный Разумков - Раду раскритиковали
1 Просмотров: 1080
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
02 сентября 2021
Просмотров: 171
Мітки
Є предмети, що не годяться для серйозного обдумування, бо вони ходять тільки порожняком, а як їх перевантажиш смислом, то перекинуться й потонуть, ...
пятница, 03 сентября 2021 11:51

Приватбанк приостановит работу терминалов, банкоматов и "Приват 24"

  Комментировать
Приватбанк приостановит работу терминалов, банкоматов и &quot;Приват 24&quot;
В банке извиняются за неудобства. Фото: Gazeta.ua

Приватбанк ограничит работу сервисов и приостановит операции для клиентов в ночь на 4 сентября.

Сегодня с 01:00 до 06:00 будет проводиться оптимизация процессинга, сообщает пресс-служба банка в Facebook.

"Временно не будут работать транзакции по картам, "Приват24" для физлиц и бизнеса, LiqPay, сеть банкоматов, терминалов и POS-терминалов банка. Мы проводим такие работы, чтобы вы смогли оплачивать покупки и осуществлять операции легко и без проблем. А банк выдержал любые нагрузки", - говорится в сообщении.

Клиентов банка призывают позаботиться о наличных заранее.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гривне - 25 лет: открыли музей украинской валюты

В ближайшие три года Приватбанк намерены продать. Кабмин утвердил обновленную стратегию банка. К 2024 году в Приватбанке будет 1250 отделений и 15,5 тыс. персонала. Предполагается разделение Приватбанка на "хороший" и "плохой" с последующей приватизацией "хорошего" банка.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Приватбанк приостановит работу терминалов, банкоматов и "Приват 24"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
сентября

Кравчук согласился отдать россиянам флот в Крыму

Открыли институт благородных девиц

Самое читаемое
Крошечные купальники и солнечные пляжи: где отдыхали украинские звезды
Крошечные купальники и солнечные пляжи: где отдыхали украинские звезды
8
 Просмотров: 26614
Кардашьян появилась в полностью прозрачном платье
Кардашьян появилась в полностью прозрачном платье
4
 Просмотров: 13086
Сонные и в вышиванках. 408 тыс. украинцев пошли в первый класс - яркие фото
Сонные и в вышиванках. 408 тыс. украинцев пошли в первый класс - яркие фото
47
 Просмотров: 10585
Фермер обнаружил находку, которая предвещает голод и чуму
Фермер обнаружил находку, которая предвещает голод и чуму
 Просмотров: 7425
Визит Зеленского в США: результаты, цифры, оценки
Визит Зеленского в США: результаты, цифры, оценки
16
 1 Просмотров: 3024
Экономика
Доллар, евро и злотый: валюта продолжает дорожать
Доллар, евро и злотый: валюта продолжает дорожать Просмотров: 504
Дубилет через суд хочет заставить МВД удалить информацию о его розыске
Дубилет через суд хочет заставить МВД удалить информацию о его розыске Просмотров: 198
Какое жилье чаще всего покупают украинцы: обзор цен
Какое жилье чаще всего покупают украинцы: обзор цен Просмотров: 396
Гривне - 25 лет: открыли музей украинской валюты
Гривне - 25 лет: открыли музей украинской валюты
12
 Просмотров: 567
В Украине изменят механизм расчета средней зарплаты
В Украине изменят механизм расчета средней зарплаты Просмотров: 414
Больше всего комментируют
2
Появились детали переговоров Зеленского и Байдена
2
"Я за двойное гражданство. Но есть сложность" - Зеленский
1
Конец эпохи бедности: "слуга народа" отправил ребенка в школу за 200 тыс. грн в год
1
"Русь - это мы" - Арестович предлагает переименовать Украину
1
Моргенштерн высказался об убийствах украинцев на Донбассе и оккупацию Крыма: "Пох*й"
Голосов: 26830
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть