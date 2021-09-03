Приватбанк приостановит работу терминалов, банкоматов и "Приват 24"

В банке извиняются за неудобства. Фото: Gazeta.ua

Приватбанк ограничит работу сервисов и приостановит операции для клиентов в ночь на 4 сентября.

Сегодня с 01:00 до 06:00 будет проводиться оптимизация процессинга, сообщает пресс-служба банка в Facebook.

"Временно не будут работать транзакции по картам, "Приват24" для физлиц и бизнеса, LiqPay, сеть банкоматов, терминалов и POS-терминалов банка. Мы проводим такие работы, чтобы вы смогли оплачивать покупки и осуществлять операции легко и без проблем. А банк выдержал любые нагрузки", - говорится в сообщении.

Клиентов банка призывают позаботиться о наличных заранее.

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В ближайшие три года Приватбанк намерены продать. Кабмин утвердил обновленную стратегию банка. К 2024 году в Приватбанке будет 1250 отделений и 15,5 тыс. персонала. Предполагается разделение Приватбанка на "хороший" и "плохой" с последующей приватизацией "хорошего" банка.