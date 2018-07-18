ПриватБанк предупредил о новой мошеннической схеме

У клиентов ПриватБанка мошенники снова начали выманивать деньги. Присылают фейковые сообщение о пополнении банковского счета.

Чтобы узнать подробную информацию о средствах, владельцу карты предлагают перейти по ссылке, которая ведет на фальшивую квитанцию ​​с фишинговым сайтом Приват24, пишет ubr.ua.

Автор: Приватбанк Мошенники присылают такие сообщения пользователям Приватбанка. После перехода по ссылке владелец карточки попадает на фишинговый сайт.

ПриватБанк предупреждает своих клиентов не открывать сообщения от мошенников и не реагировать на даже очень привлекательные сообщение о неожиданных денежных переводах. Также ни в коем случае нельзя вводить свои логин и пароль на поддельных банковских сайтах, отметили в госбанке.

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"Клиентам банка, которые попались на уловки мошенников в ходе последней атаки, не нужно в обязательном порядке перевыпускать свои карты. Достаточно просто изменить пароли", - говорит пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга.

По его словам, мошенникам не удалось обогатиться. ПриватБанк оперативно перенастроил систему, чтобы лучше отслеживать и быстрее реагировать на взломы.

Служба безопасности рассекретила группу злоумышленников, которые путем мошенничества похитили более 10 млн грн из более чем 1,5 тыс. банковских карточек. По данным СБУ, мошенники использовали вредоносное программное обеспечение для заражения и взлома систем банков. Таким образом, получали возможность несанкционированного доступа к банковским данным.