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пятница, 18 декабря 2020 14:27

Приватбанк полностью перешел в собственность государства

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Приватбанк полностью перешел в собственность государства
Приватбанк требует передать дело в Верховный Суд. Фото: EPA / UPG

18 декабря 2016 года правительство приняло решение о переходе ПАО "Приватбанк" в полную собственность государству.

"Документом предусмотрено, что 100 процентов акций банка будет принадлежать государству в лице Министерства финансов. Это гарантирует клиентам ПАО КБ" Приватбанк" защиту размещенных в нем средств и сбережений, поможет избежать системных рисков для банковского сектора и станет залогом сохранения финансовой стабильности в стране", - писали в пресс-службе Кабмина.

Соответствующее решение принял Совет нацбезопасности и обороны.

17 мая 2017 года Окружной административный суд Киева признал незаконным и отменил решение комиссии НБУ о признании связанными с Приватбанком семьи Суркисов. Семья Суркисов, а также связанные с ними лица подали 42 иска против Национального банка Украины.

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На 31 декабря 2018 года портфель неработающих кредитов Приватбанка оценивали в 212,795 млн грн.

Бывшие владельцы банка считают национализацию структуры незаконной. По иску Коломойского 18 апреля 2019 года решение о национализации Приватбанка отменили.

Кабмин, НБУ и Приватбанк того же года, в мае, обжаловали это решение. 15 октября банк выиграл суд против экс-владельцев.

В Офисе президента заявили, что оснований для возврата государственного Приватбанка бывшим акционерам нет.

Сейчас продолжаются разбирательства дел. Судья Печерского райсуда Киева Сергей Вовк 2 сентября 2020 года принял решение о принудительном взыскании с Приватбанка $350 млн в пользу компаний братьев Суркисов. Приватбанк требует передать дело в Верховный суд.

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Дата
18
декабря

Приватбанк полностью перешел в собственность государства

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