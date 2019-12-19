Приватбанк подал новый иск против Коломойского

В Израиле Приватбанк планирует взыскать с бывших владельцев около $600 млн. Фото: Depositphotos

В Израиле Приватбанк инициировал новый судебный процесс против бывших владельцев.

Банк планирует взыскать с Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова около $600 млн, передает пресс-служба Приватбанка.

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В банке отметили, что прилагают усилия, чтобы вернуть выведенные из Приватбанка средства. По оценкам независимой аудиторской компании Kroll, речь идет о $5,5 млрд.

В то же время Приватбанк увеличил сумму исковых требований против Коломойского в США.

18 апреля 2019-го Окружной админсуд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского о незаконной национализации банка. Вскоре Нацбанк и Приватбанк обжаловали его. Рассмотрение апелляции на решение банка состоится сегодня - 19 декабря 2019 года. Если национализации признают незаконной, Приватбанк автоматически объявят неплатежеспособным, объяснили в банке.