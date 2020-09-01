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вторник, 01 сентября 2020 12:59

Приватбанк начал выдавать карточки вместо "пакета малыша"

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Приватбанк начал выдавать карточки вместо &quot;пакета малыша&quot;
Деньги следует тратить на детские товары и товары для рожениц. Фото: pixabay.com

С 1 сентября Приватбанк начал выдавать карточки для выплаты единовременной натуральной помощи "пакет малыша". Ее можно открыть в течение года с даты рождения ребенка, а средства использовать - еще в течение года с момента их зачисления.

Деньги следует тратить на детские товары и товары для рожениц. К первым относятся средства ухода за детьми и детские средства гигиены: подгузники, салфетки детская одежда и обувь; детское питание; детская посуда; детские игрушки; текстиль для детей, в том числе полотенца, одеяла. Среди товаров для рожениц - прокладки для лактации прокладки послеродовые.

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Воспользоваться картой можно в заведениях торговли, которые заключили с Минсоцполитики публичный договор.

Компенсация стоимости "пакета малыша" составляет 5 тыс. грн. После рождения ребенка и в течение 12 месяцев родителям необходимо обратиться в банк и заключить договор об открытии счета со специальным режимом использования и социальной карты.

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