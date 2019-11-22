ПриватБанк Коломойскому не вернут - Гончарук

Гончарук заявил, что Коломойский не влияет на Зеленского. Фото: Delo.ua

Национализированный ПриватБанк не будет будут возвращать олигарху Игорю Коломойскому.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил об этом во время выступления в лондонском Королевском институте международных дел, передает "Голос Америки".

Гончарук сказал, что олигархи не имеют политического влияния на президента Украины Владимира Зеленского.

"У нас есть очень четкое понимание, у меня, и у президента, и у правительства, что дело ПриватБанка показательное об Украине для всего мира. Поэтому, конечно, мы стоим на том, что ни банк, ни средства из него не должны быть возвращены предыдущим акционерам", - заявил премьер.

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Кабмин готов к любому решению суда по ПриватБанку.

"Правительство Украины, команда президента, будет делать все от нас зависящее, чтобы этот пример стал сигналом того, что в Украине все изменилось", - добавил Гончарук.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров ПриватБанка, решил национализировать крупнейший на украинском рынке банк. Для того, чтобы спасти его, государство осуществило докапитализации более чем 155 млрд грн. Ексвладельци банка считают национализацию незаконной. Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 по иску Игоря Коломойского отменил решение о национализации ПриватБанка. В ответ на это Кабмин, Нацбанк и Приватбанк сразу обжаловали это решение. 15 октября ПриватБанк одержал победу в Апелляционном суде Англии и Уэльса по делу против Коломойского и Боголюбова. Судьи решили, что банк имеет достаточно предпосылок для судебного разбирательства и получения возмещения в сумме около $3 млрд. А судебный указ о всемирном арест активов остается в силе до решения по существу.