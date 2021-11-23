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вторник, 23 ноября 2021 19:52

Приватбанк через газеты напомнил Коломойскому об иске на $5,5 млрд

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Приватбанк через газеты напомнил Коломойскому об иске на $5,5 млрд
ПриватБанк национализировали в декабре 2016 года. Фото: @privatbank

Приватбанк разместил в трех общенациональных газетах сообщения о вручении иска о возмещении ущерба на $5,5 млрд бывшим владельцам банка Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову.

Сообщение Приватбанк опубликовал во всеукраинских газетах "Голос України", "День" и "Факти та коментарі", пишет ZN.UA

Наибольший иск касается двух серий транзакций, которые, по утверждению банка, были незаконно совершены между 2013 и 2016 годами по указанию его бывших владельцев. Они предусматривали выплату огромных сумм в соответствии с кредитными договорами, которые, как утверждает банк, ошибочны и непогашены.

Кроме Коломойского и Боголюбова, ответчиками также являются экс-чиновник ПриватБанка Тимур Новиков и две кипрские компании PrimeCap Cyprus Limited и Duxton Holdings Limited.

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В апреле прошлого года Приватбанк подал иск в кипрские суды, в частности в Окружной суд Лимасола, требуя возмещения убытков в размере $5,5 млрд относительно схем, несущих признаки мошенничества и отмывания денег и совершенных, по утверждению банка, бывшими акционерами.

В марте США ввели санкции против Коломойского. Ему и семье запретили въезд в страну.

Американские правоохранительные органы подозревают Коломойского и Боголюбова в приобретении недвижимости в США за средства, выведенные из Приватбанка. Делом занимается ФБР. Стоимость недвижимости министерство юстиции США оценивает более чем в $60 млн. Подали иски для конфискации.

Коломойский живет в Днипре и не может выехать за пределы Украины, сообщал мэр города Борис Филатов.

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