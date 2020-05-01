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пятница, 01 мая 2020 11:25

Природный газ существенно подешевел

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Природный газ существенно подешевел
В мае газ будет стоить 3 421,00 - 3 929,00 грн / тыс. куб. м. Фото: reuters

"Нафтогаз Украины" на своем сайте опубликовал цены на природный газ, которые будут действовать с 1 мая 2020 года, для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования.

Газ будет стоить 3 421,00 - 3 929,00 грн / тыс. куб. м. без НДС и расходов на его транспортировку магистральными и распределительными трубопроводами. Точная цена зависит от объемов закупки и условий оплаты.

По сравнению с ценами на прошлый месяц, стоимость топлива уменьшилась на 14,8-15,9% в зависимости от условий поставки.

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Средняя таможенная стоимость импортного природного газа в Украину в марте 2020 составила 153,6460 долларов или 4 163,7385 грн за 1000 кубометров.

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