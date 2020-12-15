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вторник, 15 декабря 2020 12:45

Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия

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Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Если этот законопроект примут, Конституционный суд может его аннулировать. Фото: unsplash

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который приравнивает должников за коммуналку к неплательщикам алиментов. Предлагают им запретить выезжать за границу, временно ограничить право управления транспортными средствами, пользование оружием.

"Коммунальных долгов очень много. Все попытки договориться не работают. Наиболее оптимальный вариант - создать механизм, чтобы можно было арестовывать имущество, накладывать арест на выезд. Тогда долги за коммунальные услуги начнут уменьшаться. Конечно, нужно, чтобы это было в рамках закона", - рассказал Gazeta.ua экономист Александр Охрименко.

По его мнению, нужно разработать четкие правила.

"Как вариант, можно чтобы сумма 1700 грн - вообще не считалась долгом. Будем считать, что это человек не успел проплатить. Если сумма большая, можно применить штрафы, пеню. А когда превышает 50 тыс. грн, тогда долг перепродать коллектору. И он с использованием законных возможностей будет требовать возмещений. Это будет работать. У нас же есть часть людей, которые умышленно не платят", - говорит эксперт.

В европейских странах подобная ситуация с обязательствами должников.

"Когда Польша шла в Евросоюз, там поставили условия об установлении рыночных тарифов. Сейчас они значительно выше и, конечно, начали расти долги. Пытались работать с помощью реструктуризации, призывов к должникам. Пока не ввели ограничения. Если не платите счета - долг передается коллектору. Тот выполняет все действия, чтобы его возместить. Это работает. А призывы и просьбы не работают", - объясняет Охрименко.

Эксперт добавляет, если этот законопроект примут, Конституционный суд может его аннулировать.

"Закон об алиментах имеет другую подоплеку. Там речь идет о двух физических лиц, а в случае долгов - конфликт между юридическим и физическим лицами", - говорит Охрименко.

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Законопроект, с помощью которого пытаются улучшить расчет за жилищно-коммунальные услуги, не соответствует самой сути погашения задолженности, объясняет адвокат Ростислав Кравец.

"Во-первых, там пытаются освободить монополистов от уплаты судебного сбора за подачу иска. Если должник будет оспаривать соответствующее решение первой инстанции, то он его будет вынужден заплатить", - говорит адвокат.

Как показывает опыт судебных споров, монополисты и поставщики жилищно-коммунальных услуг имеют возможность злоупотреблять правами.

"В нынешних спорах в большинстве случаев компаниям отказывают во взыскании задолженности в связи с тем, что они не могут обосновать размер имеющегося долга. Если примут законопроект, это значительно упростит задачу. Этот документ не устанавливает ответственность поставщиков жилищно-коммунальных услуг за неполноту, отсутствие качества и самой услуги. С другой стороны, пытаются взимать непонятные суммы задолженности, которые никто не может подтвердить в судах", - объясняет Кравец.

По его мнению, нет никаких оснований вводить такие жесткие ограничения как лишение прав, специальных разрешений, запрет выезда за границу. Это позволяет поставщикам коммунальных услуг злоупотреблять правами.

"На сегодняшний день для взыскания задолженности за жилищно-коммунальные услуги существует достаточно упрощенная процедура судебных приказов. Этой системы достаточно. А количество должников растет потому, что государство не делает ничего для развития предпринимательства, не регулирует вопрос с обоснованностью тарифов. Вводится дополнительная плата на доставку электроэнергии и газа под прикрытием международных стандартов. Поэтому вопрос увеличения долгов находится в другой плоскости", - добавляет Кравец.

Адвокат считает, что Украина выборочно подходит к заимствованию зарубежного опыта.

"В Польше средняя зарплата выше, чем в Украине. А тарифы больше у нас. Нужно более комплексно подходить к проблеме. Если в Польше не платят умышленно, то в Украине это происходит из-за отсутствия денег у граждан", - резюмирует эксперт.

Задолженность населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги по состоянию на 1 мая 2020 года составила 63,1 млрд грн, говорится в законопроекте. В конце октября их сумма составила 56,1 млрд грн.

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