Прилуцкая фабрика заработает - в правительстве нашли компромисс

Прилуки дальше будут работать. Фото: historyurok.com.ua

Прилуцкая табачная фабрика, которая прекратила производство сигарет еще 11 октября, снова заработает.

Об этом рассказал журналисту Gazeta.ua Роман Богун, руководитель украинского пресс-офиса British American Tobacco - компании, которой принадлежит Прилуцкая фабрика.

23 октября состоялись переговоры между табачными компаниями, премьер-министром Украины Алексем Гончаруком и министрами правительства.

"Мы услышали от председателя Правительства глубокое понимание ситуации на рынке и искреннее желание решить проблему, которая может нанести ущерб крупнейшим налогоплательщикам и экономике страны в целом. При поддержке Кабинета Министров и сразу после отмены поправки в закон №1049 о регулировании цен мы сможем оперативно восстановить производство в Прилуках, вернуть сотни работников и подрядчиков к работе, обеспечить налоговые отчисления в бюджет ", - рассказал Роман Богун.

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Табачная компания British American Tobacco остановила производство сигарет в Черниговской области. Также компания просила отозвать 25 млн акцизных марок и вернуть 505 миллионов гривен, уплаченных за них. Если Прилуцкая табачная фабрика закроется навсегда, работу потеряют около 1200 человек. Причиной остановки Прилуцкой табачной фабрики стало принятие правительством поправки к закону №1049, которая обязала компаний-производителей продавать сигареты по цене, не превышающей 80% максимальной розничной цены.