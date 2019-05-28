"Придется заплатить сполна" - журналист рассказал о последствиях дефолта в Украине

Портников прогнозирует, что резкое обнищание миллионов украинский может привести не только к массовому выезду из страны, но и к серьезным волнениям социального характера. Фото: begemot.media

Олигархам выгодно, чтобы Украина объявила дефолт.

Если так произойдет, то мы превратимся в постсоветское "недогосударство", о европейских перспективах которого можно будет забыть и которим будут владеть несколько хищных семей - об этом написал журналист Виталий Портников.

Так он ответил на заявление олигарха Игоря Коломойского о том, что президенту Владимиру Зеленскому нужно объявить дефолт.

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"Олигархам важно скупить все, что осталось от украинских активов - от земли до государственных предприятий - дешево. Поэтому дефолт - лучший способ для их обогащения и закрепления влияния на будущее страны. После дефолта Украина окончательно превратится в постсоветское" недогосударство ", о европейских перспективах которого можно будет забыть и которой будет владеть несколько хищных семей ", - пишет журналист.

По мнению Портникова, олигархам объективно выгоден дефолт, именно поэтому им и нужен был слаб, некомпетентен и подконтрольный президент на Банковой.

"Украинскому народу придется заплатить за дефолт сполна. Если 73 процента избирателей Зеленского были инструментом для осуществления олигархических планов, то последствия их осуществления почувствуют на себе все 100 процентов украинцов. Падение курса национальной валюты, исчезновение продуктов и товаров, резкое сокращение количества рабочих мест, задержки с выплатами пенсий и зарплат, социальный и политический хаос - и все это при наличии в стране достаточного для конфликтов количества оружия на руках у населения ", - говорится в материале.

Портников прогнозирует, что резкое обнищание миллионов украинцов может привести не только к массовому выезду из страны, но и к серьезным волнениям социального характера.

"И мы не знаем, как в этой ситуации поведут себя силовые структуры в разных регионах Украины и не приведет ли разновекторность их реакции к реальному расколу страны и дальнейшему исчезновению с политической карты современного мира. Политикам следует учесть все эти трагические последствия отказа от сотрудничества с Западом - в конце концов, они украинцы и именно они, а не олигархи, будут отвечать перед народом за измену Украине. Но первый, кто должен понять опасность того, что может случиться в случае объявления дефолта - это новый президент Украины " , - подытожил журналист.

Президента Владимира Зеленского затягивают в ловушку, которая может завершиться его импичментом. Об этом сказал публицист Виталий Портников.