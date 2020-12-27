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воскресенье, 27 декабря 2020 21:10

Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году

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Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Підприємцям довелося закривати бізнеси.Фото: pexels.com

2020 год выдался нелегким для украинцев. Из-за пандемии и введения карантина, многие потеряли работу, уменьшилась зарплата. Предпринимателям пришлось закрывать бизнес, увольнять работников или отправлять в неоплачиваемые отпуска.

Gazeta.ua спросила украинцев, на чем приходилось экономить в течение года.

Людмила Авраменко, город Бахмут, Донецкая обл:

"Работаю воспитателем в детском саду. На карантине нам выплачивали 2/3 от оклада, как за время простоя труда. Финансовую подушку не могу себе позволить, потому что низкая зарплата. Беру деньги в кредит и пытаюсь вернуть в срок. Самое дорогое что покупала - одежда, обувь. В этом году отказалась от поездки на море", - говорит она.

Оксана Пидлубная, поселок Крыжополь, Винницкая обл:

"Торгую одеждой. Во время карантина прибыль упала до нуля, заработок потерян. Экономлю на всем. Финансовая подушка уменьшилась где-то на 30%, но деньги еще есть. Самые дорогие расходы - это оплата обучения ребенка. Экономим на продуктах, развлечениях", - говорит Оксана.

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Татьяна Полищук, город Черноморск, Одесская обл:

"Работала массажистом в санатории. На время карантина его закрыли. Поэтому приходится искать временные подработки. Сбережений не было. Сейчас тоже нет возможности отложить деньги. Открыла кредитную карту, которой пользуюсь регулярно. Никаких дорогих покупок в течение года не делала. Экономить приходится на всем, от еды до одежды", - рассказала Татьяна.

Никита Черкай, Киев:

"Я - бармен. В общем, мой доход за год не изменился. Зарплата осталась на уровне прошлого года. Во время карантина полностью потерял заработок. У меня была финансовая подушка, это и спасло. Она у меня и сейчас есть, стараюсь постоянно экономить деньги. Кредиты не брал и брать в ближайшее время не планирую. Крупных покупок в этом году не было. Экономлю на еде, развлечениях", - добавил Никита.

В 2020-м чаще всего среди рабочих специалистов искали продавцов, водителей в ресторанной сфере, работников строительства. Среди крупнейших зарплат также оклады нянь. Среди самых маленьких - зарплата консьержей.

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