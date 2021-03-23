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вторник, 23 марта 2021 12:39

Прибыль украинских банков упала в 2,5 раза

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Прибыль украинских банков упала в 2,5 раза
Прибыль украинских банков уменьшился. Фото: samopomich.lviv.ua

После налогообложения прибыль платежеспособных украинских банков в январе-феврале 2021 года составила 6,4 млрд грн. Это в 2,4 раза меньше, чем годом ранее.

Доходы банков за январь-февраль 2021-го составили 35 млрд грн, тогда как годом ранее - 46,2 млрд грн. Отрицательный результат от переоценки и операций купли-продажи - 3,8 млрд грн, сообщает Национальный банк Украины.

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Рейтинг по доходности 2020 года возглавляет государственный Приватбанк, заработавший 25,3 млрд грн. На 2-м месте банк с иностранным капиталом "Райффайзен Банк Аваль" - 4 млрд грн, на 3-м месте государственный Ощадбанк - 2,8 млрд грн. Далее следуют частный ПУМБ - 2,6 млрд грн и банк с иностранным капиталом "ОТП Банк" - 1,7 млдр грн.

Из 48 обращений для оформления кредита по программе "Доступная ипотека 7%" банки согласовали всего 21% заявок. Финучреждения подписали 10 договоров на 7,2 млн грн, а средняя сумма кредита составила 722 тис. грн.

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