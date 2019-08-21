Президент Всемирного банка впервые приедет в Украину

Президент группы Всемирного банка Дэвид Малпасс. Фото с открытых источников.

Президент группы Всемирного банка Дэвид Малпасс прибудет в Киев в четверг, 22 августа 2019-го, с двухдневным визитом.

Это будет первый визит господина Малпасса в Украину после того, как 9 апреля 2019 года он занял пост президента Группы Всемирного банка, передает пресс-служба банка.

Малпасс встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Также он планирует встретиться с министром финансов, председателем Национального банка Украины, городскими головами, народными депутатами, представителями банковского сектора, фермерами и представителями частного сектора.

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"Во время визита господин Малпасс будет обсуждать планы реализации в Украине экономических реформ, направленных на ускорение экономического развития и создания новых рабочих мест и более широких возможностей для народа Украины", - говорится в сообщении.

Украина сможет погасить внешние долги до конца года без новой программы с Международным валютным фондом. Ситуация на мировых финансовых рынках не повлияла на Украину. Поскольку страна практически выполнила программу заимствований.



