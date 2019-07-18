Претендент на украинский шельф расширяет свой бизнес в России

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Пока нефтегазовый ранок ожидает итогов конкурса, объявленного правительством Украины на освоение черноморского шельфа (участок "Дельфин"), его фаворит – азербайджанская госкомпания Socar - активно расширяет свой бизнес в Российской Федерации.

Об этом пишет РБК.

Так, главный государственный банк России "Сбербанк" передал Сокар контроль над 80% самого современного российского нефтеперерабатывающего завода, построенного 2006-го в Тюменской области – Антипинским НПЗ. Помимо самого предприятия, перерабатывающего в год около 9 млн тонн нефти (это примерно в 2 раза больше, чем вся Украина в целом), на балансе предприятия значится ряд месторождений нефти и газа в Оренбургской области.

Чтобы эта сделка стала возможной, российский Тверской суд (в нарушение российского же законодательства, запрещающего аресты предпринимателей по экономическим делам) арестовал активы владельца завода Дмитрия Мазурова. Такое решение не могло быть вынесено без участия российских силовиков – то есть решение о передаче новейшего завода иностранной госкомпании должно было быть принято на государственном уровне.

Журналисты также отмечают, что основным поставщиком сырья на Антипинский НПЗ является нефтяная компания "Лукойл", близкая к Кремлю.

Как ранее сообщал "Апостроф", именно "Лукойл" стал финансовым гарантом инвестиций дочки "Сокар", Caspian Drilling Company, в рассматриваемый правительством Украины стратегически важный для энергонезависимости нашей страны проект "Дельфин" на черноморском шельфе.

Теперь слово за правительством Украины и министром топливной и угольной промышленности Насаликом, являющимся председателем комиссии по проекту "Дельфин".